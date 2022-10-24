За вісім місяців Росія здійснила 85 атак на об’єкти електроенергетики України – Офіс генпрокурора

З початку повномасштабного вторгнення російські військові здійснили 85 атак на об’єкти електроенергетики, з них 51 – у жовтні, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними прокуратури, найбільше ударів по об’єктам критичної інфраструктури завдано у Дніпропетровській області – 8, Львівській – 6, Вінницькій – 5, Сумській – 4, Харківській – 4, в Києві – 4.



«Це політика знищення українців через створення умов, непридатних для життя. З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932-1933 років. Це – тероризм і воєнний злочин», – заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Як повідомив 18 жовтня президент України Володимир Зеленський, з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові вимкнення електроенергії по всій країні.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».

20 жовтня міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що з 10 жовтня Росія завдала близько 300 ударів по енергосистемі України. Він також наголосив, що за таких умов у разі нестачі економії електрики влада буде змушена примусово обмежувати електропостачання.