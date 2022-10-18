«Ще один вид терору РФ». За тиждень 30% українських електростанцій було зруйновано – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано.

«Ще один вид російських терористичних атак: спрямовані на українську енергетичну та критичну інфраструктуру. З 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця», – написав він у твіттері.

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17 жовтня російські війська завдали ударів з безпілотників і ракет по житлових кварталах і об’єктах критичної інфраструктури по всій Україні. Армія РФ атакувала Київ, райони Вінницької, Сумської, Дніпропетровської та Миколаївської областей. За даними заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка, внаслідок російських обстрілів загинули 15 людей, ще 18 поранені.

18 жовтня російські атаки по об'єктах критичної інфраструктурі продовжилися. Відомо про удари в Києві, Дніпрі, Харкові, Житомирі.

Останнім часом російські війська посилили обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури України. Для атак вони використовують крилаті ракети, ракети протиповітряної оборони «земля-земля» та надані Іраном дрони-камікадзе Shahed-136. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об’єктів критичної інфраструктури.

Російський президент Володимир Путін 10 жовтня підтвердив завдання Росією масованих ударів по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. При цьому він пригрозив новими атаками «у разі продовження спроб проведення на російській території терактів».