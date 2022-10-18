Влада повідомляє про вибухи в Дніпрі, Житомирі та Харкові

Російські війська обстріляли об’єкти енергетики в Дніпрі та, попередньо, Житомирі, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко вранці 18 жовтня.

«ДНІПРО. 2 прильоти в об’єкт енергетичної інфраструктури. Серйозні пошкодження. Більше подробиць пізніше. Працює ДСНС», – заявив він.

Посадовець додав згодом, що в деяких районах міста можуть бути відсутні електрика та водопостачання.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що без електропостачання залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки.

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«Знеструмлена одна з насосних станцій «Дніпроводоканалу». На лівому березі міста перебої з водою», – повідомив він.

За даними Тимошенка, також попередньо зафіксовані два прильоти в об’єкт енергозабезпечення зафіксовані в Житомирі, там працюють рятувальники.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто під обстрілами, протягом п’яти хвилин там зафіксували дві серії вибухів.

«За попередньою інформацією, під ударом район одного з промислових підприємств міста», – заявив міський голова.

Напередодні вранці російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України.

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Росія почала масштабне військове вторгнення в Україну від 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури. Останнім часом вони атакують українські об’єкти енергетичної інфраструктури. Під час масованої російської атаки минулого тижня були пошкоджені 15 об'єктів.

Москва заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію». Росія, попри докази і свідчення, також заперечує свої атаки по цивільних в Україні.