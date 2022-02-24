Нападение Путина на Украину. Оперативная информация

В 5 утра армия России атаковала украинские города. Нападения произошло и на Донбассе, и с других направлений: удары с воздуха по военным объектам и аэродромам в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе. Военная техника России нарушила государственную границу в Черниговской, Сумской, Луганской и Харьковской областях. Около 5:00 утра государственная граница Украины на участке с Россией и Беларусью подверглась атаке «со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью». В 5:30 утра ПВО Украины отражали атаку неизвестных летательных аппаратов, заявил мэр города Борисполь (были слышны разрывы). Армия Украины сбила 5 самолетов и 1 вертолет Вооруженных сил России; в районе города Счастья Луганской области уничтожены два танка и несколько грузовиков Российской Федерации. Здесь мы обновляем информацию, которую узнают наши журналисты сейчас. Будьте осторожны: сейчас поступает много дезинформации, например, о сдече украинских городов – доверяйте проверенным источникам.

Мариуполь

«Я в Мариуполе. Паники нет. Городские службы работают. Банкоматы, городской транспорт, интернет, мобильная связь, продуктовые магазины – все функционирует штатно. Было несколько взрывов, но непохоже что по самому городу. По крайней мере, в центре не видно никаких последствий. Вся информация о захвате города или уличных боях – фейк. Радио Свобода будет сообщать о дальнейших новостях. Мы здесь», – сообщает журналист Левко Стек из Мариуполя.

По данным на 9:00 Мариуполе в результате обстрела погиб один человек, двое ранены.

Константиновка

Были слышны громкие взрывы. Эти взрывы не похожи на то, что мы обычно слышим – артиллерию или реактивные системы залпового огня. Это что-то намного мощнее, говорят журналисты в поле.

Краматорск, Славянск

Горда проснулись от нескольких мощных разрывов. Предположительно, попадание по аэродрому. Ситуация в городах по состоянию на 7:40 спокойная, сообщает корреспондент.

Бахмут

Были слышны взрывы, горит штаб ООС в Часовом Яру. Большие очереди на заправных станциях.

Авдеевка

По состоянию на 8:00 там – тихо.

Счастье

Подбиты два российских танка при атаке на город. Взорван мост через Северский Донец. «Счастье. Ситуация под контролем, работают грады и 120-мм с перерывами в 10-15 минут. Морально-психологическое состояние на высоком уровне – бойцы», – пишет журналист Андрей Цаплиенко.

Меловое

Это самая граница с Россией. По информации Госпогранслужбы, поселок захвачен.

Киев

В городе работает метро. Киевские власти сообщают о зафиксированной воздушной угрозе и просят в случае включения сирен всех срочно перейти в бомбоубежища. Закрылысь учебные заведения.

Бровары

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, в результате удара по военному городку погиб один человек, один ранен, пятеро пострадали.

Харьков

Нанесен удар по аэродрому Чугуева. По радио передали сигнал о воздушной тревоге.

Одесса

Вооруженные силы Украины опровергли информацию о высадке российского десанта в городе. Разрывы были слышни с 5 до 6 утра. По данным нашего журналиста, это работало ПВО по самолетам, которые летели к Одессе со стороны мора, но официального подтверждения этого сообщения пока нет. По Подольску, по военной части, был нанесен ракетно-бомбовый удар, есть 6 погибших, 7 раненных и 19 пропавших без вести. В Одессе наблюдаются очереди на заправках, в остальном в городе обстановка спокойная. Закрылысь учебные заведения.

Николаевская область

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что результате обстрела села Семихатки Николаевской области погиб 17-летний подросток, в результате обстрела аэродрома Кульбакино ранен один человек.

Луцк, Ивано-Франковск

Нанесены удары по аэропортам.

Крым

Военная техника перешла административную границу сухопутным путем. Происходит движение российской военной техники через админграницу, сообщают в ГСЧС.

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