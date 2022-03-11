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Росія ініціює скликання засідання Ради безпеки ООН через «військово-біологічну діяльність США в Україні»

Про такий намір РФ повідомив перший заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський

Росія ініціює на 11 березня засідання Ради безпеки ООН, повідомив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський у твітері.

«Місія Росії запросила проведення засідання Ради безпеки 11 березня для обговорення військово-біологічної діяльності США на території України», – написав Полянський.

Цієї ночі президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, прикриваючись своїми неправдивими і пропагандистськими заявами про буцімто біологічні лабораторії в Україні, сама може готувати використання проти українців біологічної чи хімічної зброї.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про буцімто експерименти в українських лабораторіях з метою створення «етнічно-орієнтованої» біологічної зброї. Його відомство разом із Міноброни Росії стверджувало, що російські військові начебто знайшли лабораторії, де Україна за підтримки США створювала біологічну зброю.

Білий дім і Держдепартмент США заперечили існування таких лабораторій і застерегли, що Росія сама може вдатися до хімічної або біологічної зброї проти України.

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