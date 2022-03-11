Росія ініціює скликання засідання Ради безпеки ООН через «військово-біологічну діяльність США в Україні»

Росія ініціює на 11 березня засідання Ради безпеки ООН, повідомив перший заступник постійного представника РФ при ООН Дмитро Полянський у твітері.

«Місія Росії запросила проведення засідання Ради безпеки 11 березня для обговорення військово-біологічної діяльності США на території України», – написав Полянський.

Цієї ночі президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, прикриваючись своїми неправдивими і пропагандистськими заявами про буцімто біологічні лабораторії в Україні, сама може готувати використання проти українців біологічної чи хімічної зброї.

Раніше голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про буцімто експерименти в українських лабораторіях з метою створення «етнічно-орієнтованої» біологічної зброї. Його відомство разом із Міноброни Росії стверджувало, що російські військові начебто знайшли лабораторії, де Україна за підтримки США створювала біологічну зброю.

Білий дім і Держдепартмент США заперечили існування таких лабораторій і застерегли, що Росія сама може вдатися до хімічної або біологічної зброї проти України.