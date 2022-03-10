«Хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому вона звинувачує інших»: Зеленський про здатність РФ на хімічну атаку 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія, прикриваючись своїми неправдивими і пропагандистськими заявами про буцімто біологічні лабораторії в Україні, сама може готувати використання проти українців біологічної чи хімічної зброї. Про це він сказав у нічному відеозверенні.

«Російські пропагандисти сьогодні помітно пожвавішали. І дуже старалися. Напевно, для того, щоб прикрити злочини своєї армії в Україні. Злочини проти Маріуполя. Проти Донбасу. Проти Харкова. Проти десятків інших міст. Прикрити новими звинуваченнями. Новими-старими фейками. Вони звинувачують нас, знову нас, що ми нібито розробляємо біологічну зброю, нібито готуємо хімічну атаку. Мене це дуже непокоїть, бо не раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, в чому Росія звинувачує інших. Послухайте, розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сам собою показує, що це вони на таке здатні. Російські військові, російські спецслужби показують, що вони цього хочуть. Вони вже робили такі речі у інших країнах», – сказав Зеленський.

Звертаючись до влади Росії російською мовою, президент України запитав: «І що тепер? Що це за звинувачення у підготовці хімічних атак? Ви вирішили провести «дехімізацію» України? Чим – аміаком, фосфором? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю – по пологовому будинку в Маріуполі? По церкві у Харкові? По дитячій лікарні «Охматдит»?».

Володимир Зеленський запевнив, що українські лабораторії, більшість з яких залишилися ще з радянських часів, займаються звичайною наукою, а не військовими технологіями.

«Ми адекватні люди. Я – президент адекватної країни, адекватного народу. І батько двох дітей. І жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі ніхто не розробляє. І весь світ це знає. Ви знаєте. І якщо ви зробите щось подібне проти нас, ви отримаєте найжорстокішу санкційну відповідь», – сказав президент.

Білий дім і Держдепартмент США заперечили існування таких лабораторій і застерегли, що Росія сама може вдатися до хімічної або біологічної зброї проти України.