Росія «всерйоз розглядає можливіть» підірвати склади аміаку на Харківщині – СБУ

Росія всерйоз розглядає можливіть підірвати склади аміаку на Харківщині та хочуть звинуватити у цьому ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України.

«За нашими даними, проробляються варіанти вчинення й інших провокацій», – додають у СБУ.

Раніше про ймовірність застосування Росією хімічної або біологічної зброї застерегли і США.

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До цього Міністерство оборони Росії заявило, що на території України в рамках спільних програм із Пентагоном нібито діють 30 біолабораторій із роботи над збудниками небезпечних інфекцій. Держдепартамент США відкинув ці заяви та назвав їх прийомом Росії, щоб виправдати вторгнення в Україну.

Під час широкмасштабного військового вторгнення в Україну війська уже створили загрозу транспортуванню газу в Україні та Європі, а також захопили два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС Генеральна прокуратура України відкрила низку проваджень за статтею «екоцид».

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».