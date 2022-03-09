Через дії Росії на ЧАЕС та ЗАЕС прокуратура відкрила низку проваджень про «екоцид» – Венедіктова

Через дії Росії на Чорнобильській та Запорізькій атомних електростанціях Офіс генерального прокурора України зареєструвала низку кримінальних проваджень за статтею «екоцид». Про це під час брифінгу 9 березня повідомила генеральна прокурор Ірина Венедіктова.

«Від таких дій (на ЧАЕС та ЗАЕС – ред.) могло постраждати і російське населення, але для агресора, напевно, це – неважливо», – наголосила вона.

Під час широкомасштабного військового вторгення в Україну російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

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У МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України.

Наразі всі об’єкти Чорнобильської атомної електростанції знеструмленні, оскільки відбулось аварійне вимкнення останньої лінії електропередачі, що вела до об’єкту. Увімкнені аварійні дизельні генератори для електропостачання систем, важливих для безпеки, але їх роботи вистачить лише на 48 годин.

Стільки часу має «Укренерго» для усунення пошкодження високовольтної лінії електропостачання, яка веде до ЧАЕС. Про це свідчить записка в.о. генерального директора ДП «Чорнобильська атомна електростанція» Валерія Сейди, яка опинилася в розпорядженні програми «Схеми» (Радіо Свобода).

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Це також підтверджують у «Енергоатомі» та Державній інспекції ядерного регулювання.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє, що не бачить критичного впливу на безпеку після знеструмлення всіх об’єктів Чорнобильської атомної електростанції, захопленої російськими військами, про що його поінформувала влада України.