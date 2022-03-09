МАГАТЕ повідомило про втрату зв’язку з системами моніторингу на ЧАЕС

Чорнобильська атомна електростанція, захоплена російськими військовими минулого місяця, більше не передає дані Міжнародному агентству з атомної енергії, повідомило МАГАТЕ і висловило стурбованість через персонал, який працює на українському об’єкті.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі «вказав, що віддалена передача даних із систем моніторингу безпеки, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена», – йдеться у повідомленні агентства, оприлюдненому 8 березня.

Агентство вивчає стан систем моніторингу на інших локаціях в Україні і незабаром надасть додаткову інформацію.

Гроссі наголосив, що персонал, який обслуговує ядерні об’єкти, повинен мати можливість відпочивати і працювати в регулярні зміни, бо це має вирішальне значення для загальної ядерної безпеки.

Він додав, що через захоплення ЧАЕС російськими військами близько 210 працівників станції незмінно перебувають на АЕС, обмежені в доступі до їжі, води і медикаментів.

«Я глибоко стурбований важкою і стресовою ситуацією, з якою стикається персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками, які це несе для ядерної безпеки. Я закликаю сили, які контролюють об’єкт, терміново сприяти безпечній ротації персоналу», – сказав Гроссі.

Стосовно статусу діючих атомних електростанцій України, регулятор повідомив, що вісім із 15 реакторів країни працюють, у тому числі два на Запорізькій АЕС, підконтрольній з минулого тижня російським військам, і що персонал станцій працює позмінно. Рівень радіації на об’єктах був нормальним, йдеться в повідомленні.

Російська армія взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції.

Чорнобильську АЕС російські війська захопили одразу після початку вторгнення, увечері 24 лютого. Вже наступного дня там підвищився рівень радіації.

Серед захоплених об’єктів ЧАЕС − сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.

Уночі 4 березня внаслідок обстрілів із боку російської армії виникла пожежа на Запорізькій АЕС.

Зараз майданчик Запорізької АЕС захоплений російськими військами. Крім шести енергоблоків АЕС, на території станції є ще сховище відпрацьованого ядерного палива, яке містить близько 150 контейнерів.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі раніше заявляв, що рівня підняття радіації довкола ЗАЕС не зафіксовано. У МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України.