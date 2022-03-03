«Це ще не аварія, але вже аварійна ситуація»: чим загрожує присутність армії РФ на ЧАЕС?

Увечері 24 лютого прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що російські війська захопили Чорнобильську АЕС. Жителі Енергодару чергують на в’їзді до міста, поряд з яким розташована Запорізька АЕС. Містяни тримають оборону, намагаються не допустити окупації міста. Радіо Свобода запитало у виконувача обов’язків голови «Енергоатому» Петра Котіна, як він оцінює теперішню ситуацію на цих об’єктах та чим загрожує присутність там російської армії.

Для чого вони зайшли туди, не розуміючи ні правил роботи з цією зоною, не відповідаючи за ядерну безпеку в цій зоні, – це незрозуміло

– Ви не керуєте Чорнобильською атомною електростанцією, але ви контролюєте там сховище ядерних відходів. Скажіть, чому світу загрожує перебування там російських військ? Чи знаються вони на тому, як поводитися в таких зонах відчуження?

– Дійсно, вони зайшли, вони не розуміють нічого, як треба працювати в цій контрольованій зоні. Це екологічний заповідник. Там нічого немає, крім ядерних об’єктів, на яких зберігається або вже відпрацьований ядерний матеріал, або джерела іонізувального опромінення. Усе це стосується радіоактивних відходів. Для чого вони зайшли туди, не розуміючи ні правил роботи з цією зоною, не відповідаючи за ядерну безпеку в цій зоні, – це незрозуміло. Але також незрозуміло, для чого вони вдерлися в Україну.

На Чорнобильській атомній станції вони утримують персонал під дулами своїх автоматів шосту добу. Зараз персонал працює без заміни там. Вони (російські військові – ред.) намагаються налагодити контакти з рідними цього персоналу. Але сама ця ситуація, коли захоплений персонал при військовій агресії підпадає під категорію аварійної ситуації. Це ще не аварія, але це аварійна ситуація в зоні розташування цього об’єкта за тими класифікаціями, які існують в МАГАТЕ. Тому ми звернулися до МАГАТЕ, до пана Гроссі, генерального директора МАГАТЕ, і виставили такі умови. Попросили, щоб МАГАТЕ втрутилось у ситуацію, щоб був установлений, по-перше, недопуск російських загарбників у 30-кілометрову зону навколо наших атомних станцій.

У нас чотири чинні атомні станції: Запорізька, Південноукраїнська, Хмельницька та Рівненська атомні станції, а також передача контролю за ядерними об’єктами, які зараз знаходяться в Чорнобильській зоні, українській стороні – спеціалістам, які дуже добре розуміють усі небезпеки.

– Чи є якісь дані щодо кількості російський військових на території ЧАЕС?

– На жаль, я не володію цією інформацією. Ця інформація скоріш є в нашого Міністерства оборони.

– Відповідно до повідомлення на офіційному телеграм-каналі «Енергоатому», військовим, які перебувають та не вміють поводитися у зоні відчуження, загрожують онкозахворювання та, можливо, смерті через те, що вони отримують неконтрольовану дозу випромінювання.

Приходять деякі, вибачте, горили, які зовсім не знають, де та що знаходиться і які наслідки будуть від того, якщо це буде зрушуватися з місця

– Це вірогідно. Там ЧАЕС, 35 років тому там сталася катастрофа. Під час цієї катастрофи стався викид великої кількості радіоактивних матеріалів дуже високого забруднення. Для того, щоб попередити подальший вплив цих радіоактивних речовин на всю Україну, на весь світ, там ухвалювались швидкі рішення. Швидко створювались відповідні сховища для тих радіоактивних речовин, які там були. І вони зараз знаходяться там. Вони знаходяться в різних містах цієї Чорнобильської зони. Де вони знаходяться, що там зберігається і з якою радіоактивністю – знають тільки українські фахівці, які займаються цим 35 років. Звичайно, приходять деякі, вибачте, горили, які зовсім не знають, де та що знаходиться і які наслідки будуть від того, якщо це буде зрушуватися з місця.

Там їздять важкою технікою вони, давлять на ґрунт, в якому є ці речовини. Ці речовини потрапляють у повітря, після цього збільшується радіоактивний фон. Це все залежить від того, де ви перебуваєте. Якщо ви перебуваєте на цьому могильнику, ви не розумієте, що там знаходиться, але ви танком своїм його розворушуєте. І після цього ви будете такі дози опромінення отримувати саме на цій ділянці, що після цього жити будете недовго. Якщо люди цього не розуміють і навіть не розуміють цей ризик, який там є, це їхня справа.



– Щодо Запорізької атомної станції. Чим може загрожувати світу перебування російських військ на найбільшій атомній електростанції в Європі?

Близько двох тисяч людей там перебувають, які не пропускають агресора на територію ні Енергодару, ні ЗАЕС

– По-перше, хочу сказати, що війська загарбників не перебувають на Запорізькій атомній станції, як би їм цього не хотілося і як би вони не сповіщали про це у своїх засобах масової інформації. Однак є загроза їхнього входу на Запорізьку атомну станцію, в місто Енергодар (це місто енергетиків, тих, хто працює на Запорізькій атомній станції, розташованої за п’ять кілометрів від міста Енергодар – ред.).

І центральний блокпост із доступу на територію як Запорізької атомної станції, так і міста Енергодар, зараз заблокований мешканцями міста Енергодар. Близько двох тисяч людей там перебувають, які не пропускають агресора на територію ні Енергодару, ні ЗАЕС.

Чому це звичайно небезпечно як для Запорізької атомної станції, так і для України і всього світу?! Тому що ЗАЕС – найбільший ядерний об’єкт в Європі. Це шість енергоблоків на тисячу мегават кожен. Шість тисяч мегаваті – найбільша атомна електростанція в Європі та третя у світі за своєю потужністю. Звичайно, якщо буде якийсь ядерний інцидент на такому об’єкті – він вдарить не тільки по самій станції, але й по Україні, й по всьому світу, і навіть – по загарбниках.

Станція на сьогодні в нас контролюється, ми нею керуємо і забезпечуємо там радіаційну безпеку. Але, звичайно, якщо поруч буде переміщуватися важка техніка. Якщо, більш того, вони будуть обстрілювати станцію або об’єкти, які знаходяться поруч з атомною станцією – звичайно, це може викликати землетрус фактично і буде працювати протиаварійний захист на атомній станції, будуть вимикатися енергоблоки. І це найменше, що може бути при такій агресії. Якщо не буде прямих попадань безпосередньо в об’єкти атомної електростанції.

Атомні станції – це мирна річ, яка немає ніякого стосунку до створення атомної зброї

– Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не допустить створення ядерної зброї Україною. Чи ви в «Енергоатомі» сприймаєте це як загрозу того, що вони хочуть заволодіти контролем над усіма ядерними станціями в Україні?

– Атомні станції – це мирна річ, яка немає ніякого стосунку до створення атомної зброї. За Конвенцію (про ядерну безпеку – ред.), Будапештським меморандумом ми як Україна не можемо використовувати атомні енергоблоки для виготовлення ядерної зброї. Але, звичайно, в нас достатньо спеціалістів не в «Енергоатомі», а в наших наукових установах в Україні, які розуміють, як ядерна зброя працює і що потрібно для того, щоб її зробити. Але це дуже важкий технологічний процес. І з боку Лаврова це популізм.

Державна інспекція ядерного регулювання України одразу ж повідомила Міжнародному агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ), що 24 лютого близько 17-ї години «внаслідок військового нападу всі об’єкти ДСП ЧАЕС, що розташовані у зоні відчуження, були взяті під контроль збройними силами без розпізнавальних знаків».

Серед цих обʼєктів – сховища відпрацьованого ядерного палива – СВЯП-1, СВЯП-2; новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття»; блоки №№ 1, 2, 3 ЧАЕС на етапі зняття з експлуатації.