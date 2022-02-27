Відео про нібито спільне несення служби російськими військовими та українськими нацгвардійцями в Чорнобилі є постановочним. Про це Національна гвардія України повідомила на своїй офіційній сторінці у фейсбуці.

26 лютого у випуску новин Першого каналу російського телебачення вийшов сюжет про те, що українські нацгвардійці, які охороняли ядерні об’єкти на території Чорнобильської АЕС, нібито добровільно здалися окупантам без бою і тепер охороняють ці об’єкти разом із російськими військовими, які зайшли туди 24 лютого.

НГУ повідомляє, що гвардійці не відкривали вогонь і не вели бій з окупантами, щоб «не створювати загрози і не порушувати статей конвенції МАГАТЕ, відповідно до яких, атомні електростанції не є об’єктами військової агресії».

Нацгвардія України заявляє, що російські військові виставили українській охороні ультиматум, «погрожуючи мінуванням і підривами окремих об’єктів інфраструктури важливого ядерного об’єкта ЧАЕС». У повідомленні також сказано, що українські гвардійці – єдині, хто здатен забезпечити правильну охорону об’єкту, тому тепер росіяни «намагаються вивчати особливості цієї роботи і створюють фейки про «спільну охорону».

Національна гвардія України називає відеосюжет постановочним, а показаних там людей – ймовірно, персоналом воєнізованої охорони. «Ці люди не є військовослужбовцями НГУ і судячи з відео навіть за віком не відповідають вимогам, за якими проходить відбір у підрозділи НГУ, які охороняють АЕС. А до ВОХР беруть в основному людей, що мають вже пенсійний стаж».

НГУ також нагадало, що Державне агентство ядерного регулювання України поінформувало Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) про втрату контролю над ядерними та радіаційними об'єктами в зоні відчуження Чорнобильської АЕС унаслідок військового нападу. У повідомленні йдеться, що Росія оприлюднює такі сюжети про безпеку станції, щоб уникнути санкцій.

Наразі всі об’єкти в зоні відчуження (сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-1 та СВЯП-2, новий безпечний конфайнмент об’єкта «Укриття» та блоки №№ 1,2,3 ЧАЕС) перебувають під контролем збройних сил Російської Федерації.

У МАГАТЕ закликали гарантувати безпеку ядерних об’єктів в Україні.

Окупаційні війська також впритул наблизилися до іншого ядерного об’єкту на території України – Запорізької АЕС, розташованої у місті Енергодар.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».