«Не вірилось». Віцеспікер Ради про «Міндічгейт», довіру до уряду і зарплати військовим

Підстав для відставки українського уряду наразі немає. Той факт, що парламент схвалив бюджет на наступний рік більшістю голосів, свідчить про те, що до Кабінету міністрів є довіра. Таку думку в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») висловив перший заступник голови Верховної Ради України, член партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

На запитання про необхідність перезавантаження уряду, на чому наполягає опозиція, віцеспікер заявив, що «перезавантаження вже відбувається».

Каже щодо «плівок Міндіча»: «Не вірилось, щоб аж так».

Коментуючи, наскільки відставка голови Офісу президента Андрія Єрмака вплинула на роботу парламенту, Корнієнко заявив, що «не треба перебільшувати роль «лічності» в історії».

Крім того зауважив, що система оплати праці в армії має бути реформована.

«Тисяча Зеленського»

– А ви, Олександре, візьмете 1000 від президента Із 15 листопада українці можуть подати заявку на разову грошову допомогу в розмірі 1000 грн через застосунок «Дія». Ці гроші можна витратити на: комунальні послуги, поштові послуги, харчові продукти в магазинах та супермаркетах, лікарські засоби та медичні вироби, книги та іншу друковану продукцію, благодійність – зокрема, на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.Раніше президент України Володимир Зеленський доручив Кабміну підготувати комплексну програму «Зимової підтримки», яка почне діяти у грудні. Зокрема, він анонсував запуск програми транспортної підтримки «УЗ-3000», за якою українці зможуть безкоштовно подорожувати залізницею в межах країни на відстань до трьох тисяч кілометрів.Минулого року Зеленський також ініціював програму одноразової допомоги, яка передбачає виплату однієї тисячі гривень для кожного українця, щоб «підтримати населення в зимовий період». За цю тисячу торік можна було оплатити комунальні послуги, ліки, транспорт, мобільний звʼязок, купівлю українських книжок та інші послуги, а також перерахувати гроші на підтримку війська.?

Я вже другий рік беру участь в цих проєктах

– Так, я вже другий рік беру участь в цих проєктах з метою подивитися, як це працює, і також з метою привчання дітей до благодійності. Вони вирішують, старші доньки, їм п’ять і сім, куди спрямувати ці гроші. Я їм даю кілька варіантів: на тварин, на дрони, на військових, і вони самі вирішують. І ми спрямовуємо всі разом родиною.

– Тобто ви закликаєте українців, якщо є така можливість, брати цю тисячу, навіть тих, хто не хоче? Ви ж чули, відповіді різні є.

У минулому році достатньо непогано цими проєктами мобільні оператори скористалися, а тепер забрали цю можливість

– Якщо не хочуть, то хай не беруть. Я ж не можу заставляти людей. Якщо хтось бачить у цьому собі дійсно підтримку, там в плані комунальних платежів абощо, ну я не можу це засуджувати. Але якщо хтось і далі відправляє їх на благодійність, це теж непогано, як на мене...

У цьому році зробили роботу над помилками. І все-таки я не хочу ображати мобільних операторів, але вони в минулому році достатньо непогано цими проєктами скористалися, а тепер забрали цю можливість. І тепер фактично це будуть інші види витрат для людей. Ми подивимось, що для людей найактуальніше. Я думаю, це все-таки комуналка буде, вона велика в деяких регіонах. Це для людей буде підтримка теж.

– А як ви прокоментуєте, чи відреагуєте на оцю критику про те, що треба краще, можливо, дати більше, але адресно тим, хто реально потребує, а не всім підряд, хто взагалі не потребує цієї тисячі?

– Завжди краще працювати адресно, монетизувати пільги і так далі. Я думаю, що ми в цьому напрямку теж багато робимо. Ну ця програма урядова, уряд вважає.

– Це програма президента.

– Так. Економіку, її реалізовує уряд. Я про те, що в бюджеті немає такої програми, ми за неї не голосували сьогодні. Вона є в резервному фонді, там в інших інструментах, якими уряд може спрямовувати ті чи інші кошти.

Має така програма теж бути

Я думаю, що має така програма теж бути. Я не думаю, що таких, як я, в кого, умовно, є там в нашої родини можливість не брати цю тисячу, ми її використовуємо з благодійною метою. Але дуже багато людей в країні, в яких реально дуже низькі доходи, і ця тисяча теж буде допомагати. І в нас немає такої аналітики, на жаль, щоби стверджувати точно, що ці всі кошти ідуть не тим, кому треба. А так само, на жаль, немає аналітики, щоб стверджувати, що ці всі кошти йдуть тим, кому треба. Тому я би уряд закликав давати чітку аналітику, хто отримує. Наприклад, по доходах якісь зробити зваження? Анонімно, звичайно.

– У тому то і проблема, що немає ніяких розрахунків, а програма, а по 1000 роздають.

– Ми закликаємо завжди давати розрахунки, оцифровувати все, тому що в нас уряд сильної цифровізації. Тому треба й тут все оцифровувати.

– Здається, уряд вас не чує, якщо другий рік нічого не оцифровують і не дають розрахунків.

Зарплати для військових

Тепер до інших статей бюджету. Дивіться, яка ж ключова претензія від опозиції? Вони кажуть, що, з одного боку, уряд каже і правляча політична сила здебільшого наполягає, що це бюджет оборони, безпеки, соціальної стійкості і так далі. З іншого боку – під час війни в бюджеті взагалі не закладено грошей на зарплати для військових. 20 130 гривень – мінімалка для військового. Як це таке взагалі можна голосувати?

– 63 відсотки бюджету на оборону спрямовуються. З них 1,3 трильйона – це зарплати військових, тобто.

– Підняття мінімальної зарплати для військового немає.

– Всі точно отримують 20 000 і багато військових отримують більше. Я в цьому впевнений.

Це – далеко не фінальний бюджет

Треба реформувати систему оплати праці в армії. Про це я говорили сьогодні депутати і міністр, і прем’єр-міністр. Міністр оборони про це теж говорив. Я думаю, що це – далеко не фінальний бюджет. Скажімо, так, ми будемо перегляди робити. Ми робили їх минулого року, цього року і наступного року теж, напевно, будуть перегляди. Я думаю, що це все буде теж коригуватися. Треба знаходити шляхи. І про це ми говорили на фракції, депутати говорили багато на зустрічі з прем’єр-міністеркою. Знаходити шляхи все-таки виправити цю ситуацію дійсно чи зробити якусь оптимізацію, чи правильно перерахувати.

– Олександре, ваша особиста персональна точка зору, скільки має бути мінімальна зарплата військового?

– Мені здається, це залежить сильно від задач.

– Чекайте, є мінімалка, в депутата теж є якась мінімалка. От у військового?

Ми розуміємо, що військові мають багато отримувати

– Я думаю, що військова мінімалка – не передок це має бути – ринкова зарплата в країні – це зараз близько, напевно, 20 тисяч. 25-30 тисяч, напевно, у великих містах і, напевно, трохи менше в маленьких. Але ми розуміємо, що військові мають багато отримувати, зокрема, тому що ризик підвищений, навіть якщо ти в тилу, все одно туди може прилетіти і так далі. Ну, напевно, це буде там близько 35-40 тисяч гривень. Психологічно буде для людей вже легше з такою зарплатою. Ясно, вона повсюдно не така, але на передку знов таки ми знаємо, що там великі виплати.

– Відштовхуючись від цифри, яку ви озвучили, як ви думаєте, це реально в цьому році підняти до такого рівня мінімальну зарплату для військових? Дуже багато військових – не лише на передовій.

– Будемо працювати над цим, будемо чекати урядових пропозицій.

Якщо в нас є де взяти 50 мільярдів доларів чи євро з інших джерел – це буде непогано. Ми і так вже дуже багато піднімали податки і будемо піднімати

– Ви чекаєте урядових пропозицій. А чи правильно я розумію, що уряду зараз поки що нема звідки брати гроші, вся надія на репараційний кредит за рахунок російських заморожених активів?

– Якщо в нас є де взяти 50 мільярдів доларів чи євро з інших джерел – це буде непогано. Ми і так вже дуже багато піднімали податки і будемо піднімати.

Очільниця парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа перед голосуванням бюджету заявила, що Верховна Рада розгляне питання підвищення зарплат військовим у 2026 році після забезпечення фінансування дефіциту держбюджету.

Верховна Рада схвалила в другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік. За даними Мінфіну, після доопрацювання проєкту до другого читання обсяг доходів збільшено до 2 трлн 918 млрд грн, видатки – 4 трлн 835 млрд грн. Видатки на сили оборони та безпеки України –

2 трлн 806,2 млрд грн або 27,2% ВВП, зокрема 1 272 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями.

– У тому й полягає критика опозиції, що ви закладаєте на марафон, який цензурований, ви закладаєте на кешбеки, на «тисячу Зеленського», на дороги там, де вони не потрібні. Тобто дуже багато моментів нібито зайвих, це опозиція каже, популістичних, натомість ви не підвищуєте для військових. Наскільки справедливою є ця критика?

– Я не можу оцінювати критику колег.

– Ви – віцеспікер.

Дорожній фонд взагалі не наповнюється вже 2 роки, ніякі траси ніде ніхто не робить. Робляться місцеві дороги за рахунок обласних бюджетів

– Можемо піти по пунктах. Дорожній фонд взагалі не наповнюється вже 2 роки, немає ніяких доріг, там ніякі траси ніде ніхто не робить. Це все можна неозброєним оком зрозуміти, якщо ти по країні поїздиш. Робляться місцеві дороги за рахунок обласних бюджетів, зокрема.

Але це їхнє право, ми не можемо заборонити їм. І в аграрних, до речі, регіонах це проблема, тому що за три роки війни розбилися дороги, там дуже багато зерновози їздять тяжкі.

Кешбек – я думаю, це та програма, яку треба завжди переосмислювати. Вона там не по всіх напрямках. Я, до речі, в ній теж беру участь, що зрозуміти, як вона працює.

– Ви – активний користувач державних програм.

– Але там я не бачу, чесно кажучи, поки що ідеальної моделі стимулювання саме нашого виробництва, яке недорозвинуте. Тобто ми там стимулюємо те, що і так розвинуте. Це непогано. Ми даємо можливість більше, напевно, продавати, хоча я не впевнений, що люди прямо так активно... Я ходжу в магазини. Я не бачу, щоб люди там сильно перебирали ті кефіри і дивилися, де там наш цей логотип. Все одно люди якісь там використовують бренди, які вони використовують. Але це ж все до дискусії. У нас Міністерство економіки дуже зараз зараз таке модернове. Гарний міністр, молодий технократ. Я думаю, що це все можна обговорювати. Ми знайдемо ці всі відповіді, щоб ці програми були ефективніші. Це в першу чергу для економіки, тому що розвиваючи, умовно, ту чи іншу сферу через «Зимову підтримку», якщо ми розуміємо, що вона вся йде на комуналку, очевидно, там 10 мільярдів гривень, які повернуться в сферу ЖКГ – це теж не дуже погано, в нас там проблеми величезні.

– Але тоді це субсидії адресні на комуналку, а не 1000 від президента...

Відставка Єрмака

Давайте про атмосферу у Верховній Раді після «Міндічгейту» 10 листопада НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні».



У цій справі повідомили про підозру вісьмом особам. «Схеми» опублікували список із 7 осіб. За даними від джерел у правоохоронних органах, це бізнесмен, співзасновник студії «Квартал-95» Тимур Міндіч (на плівках НАБУ кодове ім’я «Карлсон»), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»), виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов («Тенор») і ще четверо «працівників» так званого «бек-офісу з легалізації коштів»: серед них Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна. Пізніше про підозру у незаконному збагаченні повідомили також ексвіцепрем’єру-міністру національної єдності Олексію Чернишову.



Один з підозрюваних – Олександр Цукерман («Шугармен») назвав «брехнею» звинувачення НАБУ та САП та пообіцяв повернутись в Україну. Тимур Міндіч справу не коментував. Тим часом РНБО наклала на них обох санкції. Решта згаданих осіб оприлюднену НАБУ інформацію в межах операції «Мідас» не коментували. Радіо Свобода намагається отримати їхню позицію.



Радіо Свобода також нагадує, що особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в законному порядку і не встановлено обвинувальним вироком суду, а потім апеляційним судом, якщо була подана апеляція.. Я чула заяви деяких опозиційних народних депутатів, що, мовляв, без Єрмака повітря очистилося у Верховній Раді, дихати стало легше. Що ви відчули, коли потужного менеджера президента від п’ятниці немає на посаді?

Не треба, знаєте, перебільшувати якісь моменти – роль «лічності» в історії

– Уже середа. Працюємо і бюджет ухвалили. Я думаю, що не треба, знаєте, перебільшувати якісь моменти – роль «лічності» в історії. Ясно, що кадрові рішення президент ухвалює ті, які ухвалює в межах своєї відповідальності. Він вирішить, як далі свій офіс облаштовувати.

Парламент, ви знаєте, вже не перший день у такому стані, активному, я б не сказав, це велика турбулентність, але вона така активна, тобто активний стан. У нас були блокування, до речі, в цьому році раніше, це не перші блокування, які там були на цьому тижні. Ідуть такі різні процеси. Дійсно, ви правильно кажете, хтось вважає, що це там пов’язано з якимось персонами, хтось в цілому реагує на корупційний скандал. Ясно, що він не пройшов повз парламент абсолютно, в плані реакції на це. Поки що з процесуальних дій ми не бачили, щоб він персонально включав членів парламенту, і слава Богу, але реакція, звичайно, на це в депутатів була, і обурлива тощо.

– Але деякі депутати – і не лише від опозиції, але й від влади – говорили і закликали, щоб у відставку ішов і уряд, зокрема, і тому, що в уряді є люди Андрія Єрмака, яких він лобіював, призначав на посади, можливо, співбесіди з ними проводив. Серед таких людей називають Юлію Свириденко, яка з 2021-го до 2025 року очолювала Міністерство економіки, у підпорядкуванні якого є «Енергоатом», де існували всі ці корупційні схеми. І частина депутатів каже: ні, треба, щоб весь уряд пішов у відставку і тоді ми точно можемо довіряти йому. Чи згодні ви з цим?

Я не бачу поки особливих підстав відправляти уряд прямо у відставку сьогодні

– Я не бачу поки особливих підстав відправляти уряд прямо у відставку сьогодні. Інколи кажуть досвідчені колеги з минулих скликань, які тут давно, що голосування за бюджет – це певний вотум довіри уряду. І от сьогодні він фактично там відбувся.

На тлі розслідування НАБУ щодо корупції у сфері енергетики дві українські опозиційні партії – «Голос» і «Європейська солідарність» – закликали до відставки Кабінету міністрів і формування нової коаліції у Верховній Раді. Також фракція «Європейська солідарність» кілька разів блокувала трибуну Верховної Ради, вимагаючи відставки уряду та створення нової коаліції.

– «Слуги народу» заручилися підтримкою ОПЗЖ і позафракційних депутатських груп, одна людина з «Голосу» – і все.

– В ОПЗЖ нема стільки людей, щоби додати до 190 і отримати 260.

– Але і монокоаліції уже немає.

– Немає. 229 людей – в коаліції.

– 193 сьогодні проголосували за бюджет.

– Поки буде склад документальний 229, не може бути процесу пошуку іншої коаліції – це Конституція, це не я придумав.

– Саме тому Володимир Зеленський розпустив парламент, тому що по факту не було коаліції, а по документах вона була. Ні?

– Ні, там і по документах теж були проблеми. По групах – я би просто висловився на їх захист. «За майбутнє», «Довіра» – вони представляють там, ну не знаю, кілька мільйонів людей точно за них голосували, на їх територіях, в округах. Чому ми завжди їх якось так на манівці зводим, що це якісь групи там неясні? Це ясні абсолютно політичні суб’єкти, вони об’єднані в групи, дійсно у них нема партії, фракції, але «За майбутнє» навіть є партія, наскільки я пам’ятаю. Тобто вони вирішили підтримати бюджет для того, щоб країна... Напевно, у них своя у всіх мотивація, але те, що публічно вони принаймні говорили з трибуни, що от ну дуже важливо, щоб країна не стала і з 1 січня в нас не стали виплати. А от далі – ну насправді цих претензій, які ви озвучуєте, які озвучує там опозиція партійна: «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос» – вони багатьох цікавлять, там і ефективність використання, і зарплата військовим.

– Повертаючись до «Міндічгейту», ви не вважаєте, що уряд, де здебільшого сидять і працюють люди, наближені до Андрія Єрмака, має піти у відставку або має відбутися якесь перезавантаження?

– Перезавантаження відбувається. Ми призначимо на вакансії міністрів Верховна Рада 19 листопада звільнила міністрів енергетики та юстиції Світлану Гринчук та Германа Галущенка через розслідування НАБУ щодо ймовірної корупції в енергетиці.Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.



Президент Володимир Зеленський повідомив про прогрес у пошуку нових очільників Міністерства енергетики та Міністерства юстиції – про це він заявив у зверненні 29 листопада.«Є кандидатура на міністра юстиції вже. Потрібне й чітке бачення щодо очільника Міністерства енергетики України, сильна людина потрібна – попросив парламентарів разом із прем’єр-міністром визначити перелік кандидатур», – розповів він.. Далі теж, я думаю, будуть ще інші, можливо, відставки.

– Є вже кандидатури на вакансії міністрів?

– Поки немає тому, що керівництво монобільшості заявило оновлений спосіб відбору цих кандидатур центральним органом, інституцією відбору кандидатур будуть профільні комітети. Вони зараз накопичують кандидатури із середини депутатського корпусу з-за меж Верховної Ради. Далі будуть на комітетах проговорювати і далі пропонувати це вже монобільшості і прем’єру, і президенту як політичному лідеру монобільшості. Підемо шляхом від парламенту, від депутатів. Зрозуміємо помилки і їх спробуємо усунути.

– Яке загалом враження на вас справили «плівки Міндіча», де ви почули, що наближені люди до президента, його бізнес-партнери, куми, можливо, за даними медіа, Олексій Чернишов, є кумом для родини Володимира Зеленського... У Зеленського це не спростовували, не відкидали і не підтверджували. Коли ви все це почули, яке було ваше враження?

– Ну важке, яке може бути враження від такого? Ну там класно зробили медійно це все, фаново. Ці нікнейми, це все прикольно – цитати, меми. Але це все трохи згладжує ту величезну погану емоцію, яка від такого може бути.

Не в усе вірилось, тому що щоб аж так

– Для вас це стало несподіванкою чи ви здогадувалися, що існують такі схеми за участю наближених до президента людей?

– Це було несподіванкою певною мірою, ми читали там багато анонсів цього в телеграм-каналах опозиційних колег, але ну не в усе вірилось, тому що щоб аж так.

– Верховна Рада, очевидно, саме з цією метою – не знала, з якою метою, але спробувала ліквідувати незалежність САП і НАБУ Верховна Рада 31 липня ухвалила за основу і в цілому законопроєкт президента Володимира Зеленського про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Зеленський вже підписав цей документ.Депутати 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.



Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. і ви, Олександре, теж голосували за це рішення.

– Я голосував, так. Але в мене такої мети точно не було – прикриття «бек-офісу» Міндіча.

– А вам спускали це згори, з Офісу голосувати тоді?

– Ні, нам не спускають з Офісу.

– Ви самі вирішили, що це треба зробити?

– Так. На жаль, прийняв невірне політичне рішення.

– Поясніть мені, будь ласка, знову ж таки, як один з керівників парламенту, віцеспікер, який план «Б», якщо виявиться, що президент або знав про ці схеми, покривав, мовчав, або якимось чином був причетний до схем, якщо велика тінь підозри впаде на президента? Чи є план «Б» у парламенту?

– Парламент завжди реагує на всі події. Якщо будуть події, будемо реагувати. Поки немає таких підстав це обговорювати.

– А що це може бути, яке це може бути рішення?

– Сподіваюсь, ми не будемо перед такими викликами найближчим часом перебувати.

– Що стало для Володимира Зеленського, як ви думаєте, останньою краплею? Чому він звільнив свого потужного менеджера Офісу президента Єрмака?

– Я думаю, це його краще запитати, його мотиви. Мені здається, що він чітко дав зрозуміти в своєму зверненні, яке там включало цей пункт, що дуже важливо зберегти зараз певний рівень єдності в суспільстві, довіри. Якщо є питання до його команди, він готовий на них отаким от чином кадровим реагувати. Це точно не слабкий крок президента, бо я його в цьому публічно підтримував, як дуже багато членів команди.

– Як ви думаєте, як позначиться відсутність Єрмака на переговорах? Зараз же відбуваються переговори, черговий трек про завершення війни нібито.

– Якби ж проблема була в нас в тих переговорах, то можна було б казати, що відсутність або присутність Андрія Єрмака чи Рустема Умєрова, чи ще когось якось на них сильно вплине. Але коли ми бачимо небажання російської сторони іти на реальні переговори... Дуже велика вдячність і американським партнерам, що вони продовжують, незважаючи на абсолютно дивну російську комунікацію цього всього, вони продовжують методично цими переговорами займатися. І дай Бог, щоб це вилилось для України дійсно в той справедливий і довгий мир.