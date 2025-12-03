Перший віцеспікер Ради Корнієнко прокоментував, якою має бути мінімальна зарплата у військових

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що система оплати праці в армії має бути реформована, щодо цього, за його словами, існує єдність, адже про це говорять народні депутати разом із міністром оборони та прем’єр-міністром. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода в програмі «Свобода Live».

Він зазначив, що ухвалений бюджет-2026 «далеко не фінальний» і протягом року може переглядатися, як це робили і раніше.

На запитання про те, яка має бути справедлива мінімальна оплата праці військових, які перебувають не на передовій лінії оборони, Корнієнко висловив думку, що орієнтиром має бути ринкова зарплата в країні. Спочатку він озвучив суму в приблизно 25-30 тисяч гривень залежно від регіону, але згодом назвав суму 35-40 тисяч гривень. За словами Корнієнка, з такою сумою вже буде «психологічно для людей легше з такою зарплатою».

Водночас щодо можливості підняти мінімальну зарплату для військових уже цього року Корнієнко заявив, що парламент працюватиме над цим і «чекатиме урядових пропозицій».

«Якщо в нас є де взяти 50 мільярдів доларів чи євро з інших джерел – це буде непогано. Ми і так вже дуже багато піднімали податки і будемо піднімати», – додав Корнієнко.

Очільниця парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа перед голосуванням бюджету заявила, що Верховна Рада розгляне питання підвищення зарплат військовим у 2026 році після забезпечення фінансування дефіциту держбюджету.

«Коли ми забезпечимо фінансування дефіциту бюджету – це 45,5 мільярда доларів наразі – зможемо говорити про збільшення видатків на оборону. Ми однозначно будемо вносити зміни до державного бюджету в наступному році, я в цьому впевнена на 99%, і ми будемо розглядати питання збільшення видатків як на закупівлю зброї й дронів, так і на підвищення зарплат військовослужбовців», – сказала Підласа.

Верховна Рада схвалила в другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік. За даними Мінфіну, після доопрацювання проєкту до другого читання обсяг доходів збільшено до 2 трлн 918 млрд грн, видатки – 4 трлн 835 млрд грн. Видатки на сили оборони та безпеки України –

2 трлн 806,2 млрд грн або 27,2% ВВП, зокрема 1 272 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями.



