Мінфін повідомив непокриті потреби України в зовнішньому фінансуванні на наступні два роки

Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся із новопризначеним послом Великої Британії в Україні Нілом Кромптоном, передає пресслужба міністерства 19 листопада.

Марченко привітав Кромптона з призначенням і подякував Великій Британії за підтримку механізму «Групи семи» ERA, в рамках якого Лондон надав Україні близько 2 мільярдів доларів.

«Ще близько 1 млрд доларів планується отримати наступного року. Ці кошти спрямовуються на потреби сектору безпеки й оборони. Пряма бюджетна допомога Великої Британії з початку повномасштабного вторгнення перевищує 3 млрд доларів США та є четвертою за обсягом серед країн світі», – йдеться в повідомленні.

Мінфін додає, що сторони обговорили стан фінансової системи України та бюджетні потреби на 2026-2027 роки. Марченко представив дипломату ключові параметри проєкту державного бюджету на 2026 рік. Пріоритетом залишаються видатки на сектор безпеки та оборони – на це передбачено понад 61 мільярдів доларів, тобто понад 60% держбюджету.

«Для фінансування соціальних і гуманітарних потреб Уряд потребує міжнародної підтримки. Непокрита потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки становить близько 61 млрд доларів США», – заявляє пресслужба.

Відтак, повідомляє відомство, Україна продовжує активні перемовини з ключовими партнерами для забезпечення необхідного фінансування, зокрема, з МВФ щодо запуску нової програми співпраці. Також Київ чекає на рішення Єврокомісії щодо надання репараційної позики, який є ключовим елементом партнерських гарантій фінансування на наступний рік.

На початку листопада прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді.

У вересні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки.







