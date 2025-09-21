Від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фіндопомоги – Марченко

Від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.



«З огляду на те, що війна продовжується, виклики для фінансової системи зберігаються, продовження зовнішньої підтримки вкрай важливе», – сказав Марченко під час низки двосторонніх зустрічей із міністрами фінансів та економіки країн G7 та ЄС, представниками Єврокомісії та МВФ 20 вересня у Копенгагені, повідомляє пресслужба Мінфіну.

За його словами, лише у 2025 році вже залучено понад 30,6 млрд доларів США зовнішнього фінансування, потреба на поточний рік – 39,3 млрд доларів США.

Щодо наступного бюджетного року, то Марченко зазначив, що, зважаючи на війну, уряд України продовжує спрямовувати всі внутрішні фінансові ресурси на забезпечення оборонних витрат, а для покриття соціальних видатків держава розраховує на допомогу міжнародних партнерів.

Для цього уряд веде активний діалог з ключовими партнерами – МВФ, ЄС та країнами G7.

У серпні міністр фінансів заявляв, що потреба України в зовнішньому фінансуванні складає 45 мільярдів доларів, ця сума включає дефіцит бюджету та видатки на погашення зовнішніх боргів.

15 вересня Кабмін схвалив проєкт держбюджету на 2026 рік і передав його для розгляду до Верховної Ради. Видатки держбюджету становлять 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень від 2025), доходи – 2 трлн 826 млрд грн (+446,8 млрд грн або 18,8% від 2025), а потреба у зовнішньому фінансуванні становитиме 2 трлн 79 млрд грн.