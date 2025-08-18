Марченко: Україна потребує 45 мільярдів доларів зовнішнього фінансування

Потреба України в зовнішньому фінансуванні складає 45 мільярдів доларів, ця сума включає дефіцит бюджету та видатки на погашення зовнішніх боргів. Про це 18 серпня заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час презентації проєкту програми дій уряду.

За його словами, базовий макроекономічний сценарій передбачає завершення війни у 2025 році. Але нині уряд іде за альтернативним сценарієм, який передбачає продовження війни на весь 2026 рік. Водночас, якщо війна завершиться до кінця року, цей підхід Кабмін переглядатиме.

«Але на сьогоднішній момент ми маємо бути прагматичними і тому на весь 2026 рік ми плануємо продовження бойових дій. Це відповідним чином передбачає нашу потребу, яка на сьогоднішній момент, я підкреслю, складає 45 мільярдів доларів», – каже Марченко.

Щоб покрити потребу, уряд веде перемовини з ключовими партнерами України.

«Це країни «Групи семи», це Європейський Союз. І я думаю, що разом з МВФ, разом з іншими нашими ключовими стейкхолдерами ми вийдемо на прийнятний варіант, яким чином ці потреби закривати. Тобто в мене досить стриманий оптимізм щодо цього», – зазначив Сергій Марченко.

Пошук фінансів в уряді розглядають на 2026 – 2027 роки, тому що з 2028-го в бюджеті ЄС Україна матиме власну програму, яка фінансуватиме її потреби, заявив міністр фінансів.

За словами Марченка, потреба України на 2026 рік більшою мірою закрита.

«Тобто ми зараз маємо певні запевнення, які при наших ретельних діях... завдячуючи парламенту, ми маємо ці дії виконати, це план реформ, ми спільно комунікуємо, ми активно проводимо необхідні заходи і урядова команда налаштована на виконання цих реформ. Тому я думаю, що все буде добре і ми всі потреби закриємо і на 2026 рік, і на 2027, а в 2028 році будемо очікувати співпраці з Європейською комісією в рамках довгострокового бюджету Європейської комісії», – резюмував міністр фінансів України.

Раніше 18 серпня на презентації проєкту програми дій уряду прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Україна спільно з Європейським Союзом проведе до кінця року офіційний аналіз відповідності українського законодавства праву ЄС та буде готова до відкриття переговорів про вступ за усіма шістьма кластерами.