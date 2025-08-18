Лідери ЄС проведуть нараду із Зеленським перед переговорами з Трампом

Лідери Європи проведуть підготовчу нараду з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні перед перемовинами з президентом США Дональдом Трампом 18 серпня. Про це йдеться у оновленому графіку президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі.

Графік містить «підготовчу зустріч», яку фон дер Ляєн планує провести у Вашингтоні із Зеленським і «європейськими лідерами».

Повний перелік учасників і час зустрічі не оприлюднені.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.



