Зеленський про атаки РФ: «показовий удар» у день зустрічі у Вашингтоні щодо припинення війни

Наслідки російського удару по Харкову, 18 серпня 2025 року
Наслідки російського удару по Харкову, 18 серпня 2025 року

Президент Володимир Зеленський засудив російські удари по Україні, назвавши їх «абсолютно показовими і цинічними», зважаючи на те, що 18 серпня у Вашингтоні запланована зустріч для припинення війни.

«Будемо говорити про ключові речі з президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру і справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі», – написав президент у телеграмі.

Зеленський згадав удар РФ дронами по Харкову, де відомо про сімох загиблих, найменшій із яких – півтора року, а також десятки постраждалих, серед яких і діти; про ракетний удар по Запоріжжю, де відомо про 20 постраждалих і трьох загиблих.

«Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності», – наголосив Зеленський.

За його словами, Путін «показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу і щоб принизити дипломатичні зусилля».

«Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути «стоп» повинна саме Москва», – підсумував голова держави.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.

