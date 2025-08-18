Зеленський про атаки РФ: «показовий удар» у день зустрічі у Вашингтоні щодо припинення війни

Президент Володимир Зеленський засудив російські удари по Україні, назвавши їх «абсолютно показовими і цинічними», зважаючи на те, що 18 серпня у Вашингтоні запланована зустріч для припинення війни.

«Будемо говорити про ключові речі з президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру і справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі», – написав президент у телеграмі.

Зеленський згадав удар РФ дронами по Харкову, де відомо про сімох загиблих, найменшій із яких – півтора року, а також десятки постраждалих, серед яких і діти; про ракетний удар по Запоріжжю, де відомо про 20 постраждалих і трьох загиблих.

«Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності», – наголосив Зеленський.

За його словами, Путін «показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу і щоб принизити дипломатичні зусилля».

«Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути «стоп» повинна саме Москва», – підсумував голова держави.

Президент України Володимир Зеленський удосвіта за київським часом повідомив, що прибув до Вашингтону, де 18 серпня підтриманий присутністю ключових європейських союзників, має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський заявив, що одним із ключових пунктів його порядку денного є забезпечення надійних гарантій безпеки від лідера США проти подальшої російської агресії.

15 серпня на Алясці відбулися переговори Володимира Путіна і Дональда Трампа. Основною темою зустрічі було завершення війни Росії проти України, однак за її підсумками про конкретні домовленості не повідомили.