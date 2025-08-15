Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України

Президент Росії Володимир Путін на спільній із американським лідером Дональдом Трампом пресконференції після завершення переговорів у Анкориджі на Алясці заявив, що його країна «щиро зацікавлена в тому, щоб покласти край конфлікту», маючи на увазі повномасштабну війну проти України.

Також він назвав Україну «братнім народом, хай як би це звучало в нинішніх реаліях».

Про конкретні домовленості російський лідер не сказав.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що поговорив із президентом України Володимиром Зеленським та колегами по НАТО після завершення переговорів із Путіним.

Він назвав зустріч із Путіним «максимально продуктивною». «Поки не підпишемо угоди, немає нічого. Мені потрібно поговорити з (держсекретарем США) Марко (Рубіо), зі (спеціальним посланцем презилента США) Стівом (Вітокффом) і з деякими людьми в адміністрації», – сказав Дональд Трамп, також не навівши ніяких подробиць про імовірні домовленості.

«У нас є чудовий шанс зробити це найближчим часом», – сказав Трамп. Звертаючись до Путіна, він сказав, що «ми дуже скоро поговоримо із вами і, сподіваюся, дуже скоро побачимося».

«Наступного разу в Москві?» – запитав Путін.

«О, це цікаве запрошення. Можливо, це і станеться», – відповів Трамп.

Переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці у вузькому складі завершилися близько 1:00 за Києвом 16 серпня, вони тривали майже три години.

Спершу повідомлялося, що президенти зустрінуться тет-а-тет лише у присутності перекладачів. Потім у Білому домі повідомили, що формат зустрічі змінили, і до Трампа на переговорах відразу приєднаються держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф. Путіна супроводжуватимуть його помічник Юрій Ушаков і голова російського МЗС Сергій Лавров.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

У літаку по дорозі на зустріч на запитання про можливість «обміну територіями» в рамках угоди про припинення війни в Україні Трамп відповів: «Їх обговорять, але я маю дозволити Україні ухвалити це рішення... Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я тут для того, щоб посадити їх за стіл переговорів».

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

