Трамп і Путін на Алясці: головні моменти зустрічі лідерів США та РФ

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 15 серпня почали переговори в Анкориджі, штат Аляска, спрямовані, за словами американського лідера, на припинення бойових дій РФ в Україні.

Двоє лідерів не робили заяв і не відповідали на запитання перед початком переговорів, які проходять у закритому режимі.

Раніше сьогодні літаки Трампа й Путіна приземлилися на військовому аеродромі «Елмендорф-Річардсон» на Алясці. Трамп особисто зустрів Путіна, вони потисли руки, коментарів для ЗМІ не робили.



Спершу повідомлялося, що президенти зустрінуться тет-а-тет лише у присутності перекладачів. Потім у Білому домі повідомили, що формат зустрічі змінили, і до Трампа на переговорах відразу приєднаються держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф. Путіна супроводжуватимуть його помічник Юрій Ушаков і голова російського МЗС Сергій Лавров.

Найцікавіші моменти цієї зустрічі у підбірці Радіо Свобода. Джерело: Reuters, AP



