Трамп і Путін на Алясці: головні моменти зустрічі лідерів США та РФ

Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 15 серпня почали переговори в Анкориджі, штат Аляска, спрямовані, за словами американського лідера, на припинення бойових дій РФ в Україні.

Двоє лідерів не робили заяв і не відповідали на запитання перед початком переговорів, які проходять у закритому режимі.

Раніше сьогодні літаки Трампа й Путіна приземлилися на військовому аеродромі «Елмендорф-Річардсон» на Алясці. Трамп особисто зустрів Путіна, вони потисли руки, коментарів для ЗМІ не робили.

Спершу повідомлялося, що президенти зустрінуться тет-а-тет лише у присутності перекладачів. Потім у Білому домі повідомили, що формат зустрічі змінили, і до Трампа на переговорах відразу приєднаються держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф. Путіна супроводжуватимуть його помічник Юрій Ушаков і голова російського МЗС Сергій Лавров.

Найцікавіші моменти цієї зустрічі у підбірці Радіо Свобода. Джерело: Reuters, AP

Президент Росії Володимир Путін йде назустріч президенту США Дональду Трампу на військовому аеродромі «Елмендорф-Річардсон» на Алясці, де вони зустрічаються, щоб обговорити припинення війни в Україні, 15 серпня 2025 року
1 Президент Росії Володимир Путін йде назустріч президенту США Дональду Трампу на військовому аеродромі «Елмендорф-Річардсон» на Алясці, де вони зустрічаються, щоб обговорити припинення війни в Україні, 15 серпня 2025 року
Президент Дональд Трамп особисто вітає президента Росії Володимира Путіна на базі «Елмендорф-Річардсон» на Алясці, 15 серпня 2025 року
2 Президент Дональд Трамп особисто вітає президента Росії Володимира Путіна на базі «Елмендорф-Річардсон» на Алясці, 15 серпня 2025 року
Дональд Трамп і Володимир Путін обмінюються рукостисканням
3 Дональд Трамп і Володимир Путін обмінюються рукостисканням
Президент США Дональд Трамп тисне руку президенту Росії Володимиру Путіну під час зустрічі для переговорів про припинення війни в Україні на базі «Елмендорф-Річардсон» в Анкориджі на Алясці, 15 серпня 2025 року
4 Президент США Дональд Трамп тисне руку президенту Росії Володимиру Путіну під час зустрічі для переговорів про припинення війни в Україні на базі «Елмендорф-Річардсон» в Анкориджі на Алясці, 15 серпня 2025 року
Реакція Володимира Путіна на запитання іноземної журналістки про атаки на цивільних в Україні на військовому аеродромі «Елмендорф-Річардсон» на Алясці, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити припинення війни в Україні, 15 серпня 2025 року
5 Реакція Володимира Путіна на запитання іноземної журналістки про атаки на цивільних в Україні на військовому аеродромі «Елмендорф-Річардсон» на Алясці, під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити припинення війни в Україні, 15 серпня 2025 року
Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін йдуть від журналістів
6 Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін йдуть від журналістів
Президенти США та Росії їдуть з військового аеродрому «Елмендорф-Річардсон» в автівці Дональда Трампа
7 Президенти США та Росії їдуть з військового аеродрому «Елмендорф-Річардсон» в автівці Дональда Трампа
Володимир Путін реагує на запитання про війну в Україні від іноземних журналістів під час церемонії фотографування в Анкориджі, штат Аляска. Президенти США і Росії 15 серпня почали тут переговори спрямовані, за словами американського лідера, на припинення бойових дій РФ в Україні
8 Володимир Путін реагує на запитання про війну в Україні від іноземних журналістів під час церемонії фотографування в Анкориджі, штат Аляска. Президенти США і Росії 15 серпня почали тут переговори спрямовані, за словами американського лідера, на припинення бойових дій РФ в Україні
Інша реакція керманича Росії на запитання про війну в Україні від іноземних журналістів
9 Інша реакція керманича Росії на запитання про війну в Україні від іноземних журналістів
10 Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін почали переговори в Анкориджі, штат Аляска, спрямовані, за словами американського лідера, на припинення бойових дій РФ в Україні, 15 серпня 2025 року.

Спершу повідомлялося, що президенти зустрінуться тет-а-тет лише у присутності перекладачів. Потім у Білому домі повідомили, що формат зустрічі змінили, і до Трампа на переговорах відразу приєднаються держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф. Путіна супроводжуватимуть його помічник Юрій Ушаков і голова російського МЗС Сергій Лавров
Президенти Трамп і Путін під час зустрічі на Алясці, 15 серпня 2025 року
11 Президенти Трамп і Путін під час зустрічі на Алясці, 15 серпня 2025 року
Протестувальники тримають українські прапори та банери з написами: «Підтримай Україну» та «Путін, йди додому» біля бази «Елмендорф-Річардсон» під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року. В Анкориджі сьогодні відбулися два мітинги. Один на підтримку України, інший на підтримку мирних зусиль Трампа
12 Протестувальники тримають українські прапори та банери з написами: «Підтримай Україну» та «Путін, йди додому» біля бази «Елмендорф-Річардсон» під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року.

В Анкориджі сьогодні відбулися два мітинги. Один на підтримку України, інший на підтримку мирних зусиль Трампа
Президент Росії Володимир Путін виступає під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом після участі в американо-російському саміті з питань України в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року
13 Президент Росії Володимир Путін виступає під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом після участі в американо-російському саміті з питань України в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року
Спільна прес-конференція президентів США і Росії після участі в американо-російському саміті з питань України в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року
14 Спільна прес-конференція президентів США і Росії після участі в американо-російському саміті з питань України в Анкориджі, Аляска, 15 серпня 2025 року
Президент Росії Володимир Путін йде після закінчення спільної прес-конференції з президентом Дональдом Трампом на Алясці, 15 серпня 2025 року
15 Президент Росії Володимир Путін йде після закінчення спільної прес-конференції з президентом Дональдом Трампом на Алясці, 15 серпня 2025 року

