Православний архієпископ Аляски попросив вибачення за зустріч із Путіним

Ієрарх Православної церкви в Америці (ПЦА), який зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним під час його візиту на Аляску 15 серпня, попросив вибачення за цю зустріч. Звернення архієпископа Сіткинського та Аляскинського Олексія опубліковано на сайті Православної церкви в Америці.

У заяві на ім’я предстоятеля ПЦА митрополита Тихона Олексій пише, що хоче принести «щирі вибачення» перед тими, хто зазнав болю, страждання чи подиву через його вчинок. Архієпископ зазначив, що зустрівся з Путіним під час його візиту до Анкориджа з мотивів прагнення до миру та почуття гостинності. Однак, як зазначає священник, багато людей дорікнули йому, що він прямо не звернувся до Путіна зі словами про необхідність миру в Україні. Архієпископ зазначив, що офіційна позиція Православної церкви в Америці, яка неодноразово засуджувала російське вторгнення в Україну, не змінювалася.

«Я глибоко шкодую про скандал, який спровокував», – пише Олексій.

Митрополит Тихон у своїй заяві зазначив, що архієпископ зустрівся з Путіним за своєю ініціативою, без благословення Синоду. Він наголосив, що церква, як і раніше, засуджує війну і закликає до негайного її припинення.

Архієпископ Олексій зустрівся з Путіним на меморіальному цвинтарі в Анкориджі, який російський президент відвідав після переговорів із Трампом. Священник подарував Путіну ікону Германа Аляскинського, а Путін подарував йому дві ікони.

Православна церква в Америці є автокефальною, тобто незалежною від інших помісних церков, включно з РПЦ. Її парафіяни – православні жителі США та Канади, серед яких є й вихідці з України.