Трамп зателефонував Зеленському і лідерам Європи після переговорів із Путіним – Fox News

Президент США Дональд Трамп після завершення переговорів із російським колегою Володимиром Путіним в Анкориджі на Алясці зателефонував президентові України Володимиру Зеленському і європейським лідерам.

Про це без додаткових подробиць повідомив телеканал Fox News.

Переговори президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці у вузькому складі завершилися близько 1:00 за Києвом 16 серпня, вони тривали майже три години.

Спершу повідомлялося, що президенти зустрінуться тет-а-тет лише у присутності перекладачів. Потім у Білому домі повідомили, що формат зустрічі змінили, і до Трампа на переговорах відразу приєднаються держсекретар США Марко Рубіо і спецпосланець Стів Віткофф. Путіна супроводжуватимуть його помічник Юрій Ушаков і голова російського МЗС Сергій Лавров.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що мета саміту на Алясці 15 серпня – підготувати другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро». Йдеться про зустріч за участі і президента України Володимира Зеленського, і російського президента Володимира Путіна. Вона, за словами Трампа, буде більш важливою, ніж його саміт із Путіним.

Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

У літаку по дорозі на зустріч на запитання про можливість «обміну територіями» в рамках угоди про припинення війни в Україні Трамп відповів: «Їх обговорять, але я маю дозволити Україні ухвалити це рішення... Я тут не для того, щоб вести переговори за Україну. Я тут для того, щоб посадити їх за стіл переговорів».

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу. Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

