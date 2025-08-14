Доступність посилання

Новини | Міжнародні

Трамп: більш важливою буде друга зустріч – із Путіним і Зеленським

На цю другу зустріч, ймовірно, запросять європейських лідерів, припустив Трамп
На цю другу зустріч, ймовірно, запросять європейських лідерів, припустив Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би побачити другу зустріч: між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, можливо, також на Алясці.

Спілкуючись із журналістами у Білому домі 14 серпня, Трамп висловив оптимізм щодо можливості досягнення миру на цій зустрічі і заявив, що вона буде більш важливою, ніж його завтрашній саміт із Путіним.

«У нас завтра зустріч із президентом Путіним. Я думаю, що це буде хороша зустріч. Але важливішою зустріччю буде друга, яку ми плануємо… У нас буде зустріч із президентом Путіним, президентом Зеленським, мною і, можливо, з деякими європейськими лідерами. Можливо, ні. Побачимо», – сказав Трамп.

За його словами, мета саміту на Алясці, запланованого на 15 серпня, – підготувати цю другу можливу зустріч, яку, як допускає президент США, також можна було б провести на Алясці «дуже скоро».

Як заявив американський лідер, під час завтрашньої зустрічі з Путіним він у перші хвилини побачить, «чи буде ця зустріч [з Путіним] хорошою чи ні».

«Якщо ні, то зустріч закінчиться дуже швидко. Якщо так, то у нас буде мир у найближчому майбутньому», – сказав Трамп.

Раніше сьогодні президент США в інтерв’ю Fox News Radio припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною.

При цьому він висловив сподівання, що Путін у результаті піде на угоду щодо припинення війни проти України. «Загроза посилення санкцій проти Москви могла зіграти роль у тому, що російська влада запросила майбутню зустріч», – заявив Трамп.

Президент США додав, що якщо він вважатиме саміт із Путіним результативним, то пізніше зателефонує Зеленському і європейським лідерам, у протилежному випадку – не телефонуватиме нікому і не проводитиме спільної пресконференції з російським лідером, анонсованої раніше Білим домом і Кремлем, а виступить сам, щоб сказати, що «війна триває».

Трамп також висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч не завершиться добре.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. Підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується, додав речник Путіна.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.

