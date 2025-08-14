Трамп допустив 25% ймовірності провалу зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп припустив, що існує 25% ймовірності того, що його зустріч із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці не буде успішною. Трамп сказав про це 14 серпня в інтерв’ю Fox News Radio напередодні саміту, що пройде в Анкориджі, штат Аляска, 15 серпня.

При цьому президент США висловив сподівання, що Путін у результаті піде на угоду щодо припинення війни проти України. «Загроза посилення санкцій проти Москви могла зіграти роль у тому, що російська влада запросила майбутню зустріч», – заявив Трамп.

Він також вважає, що саміт може стати стане підготовкою для другої зустрічі – за участі президента України Володимира Зеленського.

Трамп зазначив, що зателефонує для другої зустрічі президенту України Володимиру Зеленському, і що у нього є на прикметі три місця для майбутньої зустрічі з Путіним і Зеленським.

Президент США додав, що якщо він вважатиме саміт з Путіним результативним, то пізніше зателефонує Зеленському і європейським лідерам, у протилежному випадку – не телефонуватиме нікому і не проводитиме спільної пресконференції з російським лідером, анонсованої раніше Білим домом і Кремлем, а виступить сам, щоб сказати, що «війна триває».

Трамп також висловив готовність запровадити додаткові санкції проти Росії, якщо зустріч не завершиться добре.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив раніше журналістам, що Дональд Трамп проведе переговори з Володимиром Путіним 15 серпня в надії домогтися припинення бойових дій в Україні, але для всеосяжного врегулювання конфлікту буде потрібно більше часу.

«Для досягнення миру, я думаю, ми всі це визнаємо, необхідно обговорити гарантії безпеки, необхідно обговорити територіальні суперечки та претензії», – наголосив Марко Рубіо.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив у четвер, що було б помилкою намагатися забігати вперед і передбачати результати зустрічі. Підписання будь-яких документів за підсумками російсько-американського саміту на Алясці не планується, додав речник Путіна.

Президент України Володимир Зеленський у зустрічі президентів США й Росії на Алясці участі не бере. Раніше Зеленський заявляв, що Україна не збирається «дарувати свою землю будь-кому», а ЗСУ самі не підуть із Донбасу.

Київ наполягає на твердих гарантіях безпеки у разі будь-яких домовленостей із Росією.