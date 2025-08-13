Конституційне поле для «обміну територій», про який говорить Трамп, апріорі створити неможливо – Веніславський

Конституційне поле для «обміну територіями» між Україною й Росією, про яке говорив президент США Дональд Трамп, «апріорі створити неможливо», заявив в ефірі Радіо Свобода народний депутат від «Слуги народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Верховної Ради України Федір Веніславський.

«Жодного конституційного схвалення бути апріорі не може, тому що, з одного боку, в нас є статті перша і третя Конституції України, які говорять про те, що територія України є цілісною і недоторканною. І навіть коли ми ухвалювали закон щодо всеукраїнського референдуму, то визначили, що питання зміни території в напрямку її зменшення апріорі бути не може, тому що це суперечить засадничим базовим ідеям Конституції України. Тому щодо заяви президента США – конституційне поле апріорі неможливо створити за жодних умов», – сказав депутат в ефірі Свобода LIVE.

Веніславський наголосив, що обмін територіями для України є неприйнятним. За його словами, може йтися лише про тимчасово окуповані території, які рано чи пізно будуть звільнені дипломатичним або воєнним шляхом.

Веніславський також зазначив, що будь-які спроби змусити Україну поступитися територіями будуть суперечити як національному законодавству, так і міжнародному праву.

«Із точки зору міжнародного права будь-які легітимні шляхи для поступок територією на користь країни, яка силою розв’язала війну і тимчасово окупувала наші території, фактично відсутні і це буде порушенням норм міжнародного права. Тому, думаю, ні з точки зору Конституції, ні з точки зору міжнародного порядку це неможливо», – резюмував депутат.

Саміт лідерів США і Росії запланований на 15 серпня в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска. Це буде перша зустріч російського лідера з чинним президентом США з 2021 року.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що після його переговорів із російським лідером Володимиром Путіним на Алясці він хоче «майже відразу провести другу зустріч між Зеленським, Путіним і мною, якщо вони захочуть, щоб я там був присутній». Точної дати для такої зустрічі він не назвав.

