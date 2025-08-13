Три плани завершення війни. Українці розповіли, до чого вони готові

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування щодо сприйняття українцями різних планів завершення війни та проведення переговорів з Росією. Опитування проводилося наприкінці липня – на початку серпня 2025 року: до того, як стало відомо, що президенти США та Росії Дональд Трамп і Володимир Путін обговорюватимуть можливе припинення вогню в Україні на Алясці 15 серпня. Участь в опитуванні взяли 1022 особи, воно проводилося телефоном і лише серед українців, які проживають у країні.

Умовні мирні плани, які соціологи запропонували оцінити українцям, отримали назви «план США», «план України та Європи» і «план Росії».

План США передбачає гарантії безпеки для України від європейських держав (але не США), збереження контролю Росії над окупованими територіями, визнання США Криму частиною Росії, рух України до вступу в ЄС, скасування санкцій США та Європи проти Росії.

План Європи та України передбачає, що Україна отримує надійні гарантії безпеки від Європи та США, Росія зберігає контроль над окупованими територіями, але Україна та світ офіційно цього не визнають, Україна рухається до вступу в ЄС, а після встановлення міцного миру США поступово пом’якшують свої санкції проти Росії.

План Росії, запропонований соціологами учасникам опитування, виглядає так: Україна має суттєво скоротити армію та обмежити озброєння, Україна назавжди відмовляється від членства в НАТО, під контроль Росії переходять міста Херсон, Запоріжжя та вся територія Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Крім того, Україна офіційно визнає всі окуповані території частиною Росії та назавжди відмовляється від них. При цьому Україна рухається до вступу в ЄС, а США та Європа скасовують усі санкції проти Росії.

В результаті про готовність підтримати план США у такому вигляді заявили 39% респондентів (на десять відсотків більше, ніж у травні 2025 року), про готовність підтримати план України та Європи – 54% (зростання на три відсотки), а про готовність погодитися на план Росії – 17% (на сім відсотків більше, ніж у травні 2025 року).

Прокоментувати ці результати та розповісти про нюанси отриманих відповідей телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю Голосу Америки, попросив виконавчого директора КМІС Антона Грушецького. Ось що він розповів:

– За самими результатами ми бачимо, по-перше, що 76% українців, абсолютна більшість, відкидають російський план – фактично план капітуляції України. Тобто для українців цей план є категорично неприйнятним і не може бути основою врегулювання, після якого українці сказали б, що це певний компроміс, який все ж можна прийняти. Ні, російський план – абсолютно неприйнятний.

Щодо плану США – трохи збільшилася кількість українців, готових його прийняти, – 39%, у травні було 29%. Але все одно більшість українців, 49%, виступає проти плану США. Передусім тому, що він передбачає скасування санкцій проти Росії, а це українцям дуже не подобається. Крім того, він включає міжнародне визнання з боку США Криму як частини Росії.

І єдиний план, де більше половини респондентів, 54%, готові його прийняти – хоч і без ентузіазму, але все ж готові – це план, запропонований Європою та Україною, за яким лінія фронту заморожується. Росія де-факто контролює окуповані території, але без юридичного визнання. Ми не віддаємо Росії жодні інші території, але водночас Україна отримує надійні гарантії безпеки, щоб Росія більше не напала на Україну.

Якщо ми говоримо про капітуляцію та неприпустимі вимоги до України – у всіх регіонах абсолютна більшість виступає проти цього

Грушецький зазначає, що у областях України, ближчих до фронту, відсоток людей, готових підтримати варіанти мирного врегулювання, «трохи вищий»:

– У нас загалом є тенденція, це видно за різними питаннями, які ми ставимо нашим респондентам, що жителі прифронтових громад, особливо на сході України – Харківська та Донецька області, у дещо більшій мірі відкриті до варіантів мирного врегулювання, наприклад, на основі заморожування лінії фронту та де-факто контролю Росії над окупованими територіями. Але, по-перше, цей відсоток лише трохи вищий, а по-друге, навіть у цих регіонах абсолютна більшість відкидає російський мирний план і відкидає варіант капітуляції.

Залежить від того, про що ми запитуємо. Якщо ми говоримо про загальну готовність до миру та компромісів – на сході трохи більше тих, хто готовий. Якщо ми говоримо про капітуляцію та неприпустимі вимоги до України – у всіх регіонах абсолютна більшість виступає проти цього.

Абсолютна більшість українців, 90–95%, негативно ставляться до Росії

Також ми підкреслюємо, що і на заході, і на сході, і на півдні, і на півночі – абсолютна більшість українців, 90–95%, негативно ставляться до Росії. І абсолютна більшість у всіх регіонах – зокрема, 75% на сході – негативно ставляться навіть до звичайних росіян. Тобто навіть трохи вища готовність прийняти умови миру не означає, що люди мають проросійські настрої. Це певна прагматична позиція, але вона не показує, що ми любимо Росію чи що хтось хоче бути з Росією.

Київські соціологи не бачать зв’язку між зміною позиції людей щодо прийняття умов миру та масованими авіаударами по містах упродовж останніх кількох місяців.

– Ми навпаки бачимо тенденцію, що це зміцнює серед українців розуміння, що війна є екзистенційною. І що російський ворог, по-перше, бреше, коли розповідає, що атакує лише військові об’єкти – це брехня, яка очевидна всім українцям. Вбивають цивільних людей – і люди розуміють, що Росія прийшла сюди, щоб убивати, катувати, знищувати. І це дуже звужує простір ваших варіантів: ви не можете просто здатися, бо розумієте, що росіяни продовжуватимуть вас убивати. Тобто такі атаки мають скоріше протилежний ефект, ніж підштовхують людей до готовності до миру, – говорить Антон Грушецький.

Водночас, додає він, українці не вірять у швидке припинення бойових дій:

Українці не вірять, що Росія взагалі здатна на переговори

– У березні, після того як Україна і США запропонували 30-денне перемир’я, ми ставили запитання: «Як ви ставитеся до цієї пропозиції?». 80% українців поставилися позитивно, але серед них абсолютна більшість сказала, що підтримує це не тому, що відчуває наближення миру, а щоб показати США, що Росія – ненадійний партнер. Зараз аналогічно: українці не вірять, що Росія взагалі здатна на переговори, і все, що робить Росія, вона робить, щоб обманути США, Європу та Україну – і досягти своїх цілей. Українці бачать, що каже Росія, що риторика російської влади не стає м’якшою, вона все одно має елементи геноцидної риторики і елементи знищення української нації та підкорення України. Тому навіть на запитання, як довго ще триватиме війна, більшість українців або не знають, бо справді не можуть оцінити, або кажуть про більш тривалі строки. І мало хто вірить, що війна завершиться через тиждень, два чи місяць.

За даними іншого опитування, проведеного на початку липня 2025 року американською соціологічною компанією Gallup, 69% українців виступають за завершення війни шляхом переговорів і лише 24% підтримують продовження боротьби військовим шляхом до перемоги України. У 2022 році за переговори висловлювалися 22% опитаних тими ж соціологами, а за війну до перемоги – 73%. Жителі країни бачать, що отримують недостатньо військової допомоги, і схиляються до більш прагматичного рішення, оскільки Захід не готовий допомагати, коментує результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький:

Українці готові до миру

– У 2022 році більш ніж 70% українців вважали, що Захід є надійним союзником і буде підтримувати Україну для досягнення справедливого миру. На цей момент більшість українців кажуть «дякую» за всю надану допомогу, але її недостатньо. Якщо ми розуміємо, що своїх сил нам недостатньо – а це об’єктивно, Росія у кілька разів більша, ніж Україна, – а Захід не готовий надати необхідну допомогу, перш за все, озброєнням та фінансами, тоді ми повинні бути більш прагматичними. У цьому опитуванні Gallup я зверну увагу, що питання про переговори не містило жодних поступок, мова йшла про переговори загалом. Звичайно, загалом, якщо є можливість завершити війну переговорним шляхом, більшість буде за переговори. Але якби в це питання додали певні поступки: наприклад, віддати росіянам Херсон або Запоріжжя, чи Донецьку область, або не отримати жодних гарантій безпеки, або проросійський уряд у Києві — ці 69% різко зменшилися б до меншості в Україні.

– Тому – так, українці готові до миру, і ми показуємо це і Дональду Трампу, і Європі. Якщо потрібно, ми готові говорити з Росією. Але Росія не готова до миру.