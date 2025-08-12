«Отримати українські території з рук Трампа»: доля окупованої частини півдня після зустрічі на Алясці

«Розмін територіями просто технічно неможливий».

«Фактично принципу – «нічого про Україну без України» – нема».

«Території, які РФ не змогла забрати воєнною силою, Путін хоче отримати з рук Трампа».

«Це буде дуже нагадувати ситуацію з Кіпром та Кореєю».

Путін не має наміру повертати Україні окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Статті з такими заголовками зʼявилися в західних ЗМІ після появи інформації про зустріч очільника Кремля з президентом США Дональдом Трампом 15 серпня на Алясці.

Як пише видання The Washington Post, за словами особи, обізнаної з переговорами, Росія запропонувала Києву відмовитися від Луганщини і Донеччини в обмін на припинення вогню, але без будь-яких інших пропозицій натомість. Водночас Кремль не бажає повертати окуповані території півдня, де Росія має сухопутний коридор до окупованого Криму, повідомило джерело.

Тож про що будуть домовлятися США, Росія і Україна, і яким чином це позначиться на окупованих регіонах півдня, читайте в матеріалі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Політолог з Херсону Володимир Молчанов розповів «Новинам Приазов’я», що, на його думку, найбільш імовірним сценарієм є припинення вогню по лінії фронту, а не вирішення територіальних питань.

Вони ніколи не підуть на розмін територіями

«Це більше реалістичне, ніж розмін територіями. Бо розмін територіями просто технічно неможливий. Тим більше можна зрозуміти, що росіяни, по-перше, хочуть просто території, це вже очевидно. Вони не хочуть нізвідки йти, вони будуть казати, що це їхня територія, у них в Конституції записано. Тому розраховувати на якийсь розмін не варто.

Тим більше навіть в тому вигляді, в якому була до війни та частина Донецької області, на яку вони претендують, все ж стратегічне значення якихось частин лівого берега Дніпра, воно важливіше. Тому вони ніколи не підуть просто на такий розмін. Мабуть, для того їм простіше просто буде дійсно припинити вогонь за попередніми умовами, на які погоджувалась Україна, припинити вогонь по лінії фронту», – вважає він.

З приводу територій Україна і Росія навряд чи домовляться, вважає політолог. Він наголошує на тому, що Конституція України практично унеможливлює навіть шляхом референдуму вирішення питання територіальної цілісності, тим більше у воєнний час.

«Тому питання про будь-яку законність таких дій не стоїть. По-друге, можна додати, що дійсно будь-які розміни територіями України на Україну неприйнятні. Тому що частина Херсонщини стратегічно є важливою, для того, щоб забезпечити судноплавство, наприклад. Або навіть, якби це був контроль над лівим берегом Дніпра від Каховки і нижче, навіть відновлення греблі, можливо, було б. Я зараз не бачу з російського боку передусім готовності навіть до таких нереальних з нашого боку кроків, але і з російського боку вони також неможливі», – пояснив Молчанов.

Шанс на повернення окупованих територій

Окуповану частину Херсонщини наразі неможливо звільнити ані у військовий спосіб, ані в дипломатичний, переконаний політолог Молчанов.

Це буде напіввійськовий шлях, можливо, тріумфального звільнення територій

«Це треба або чекати, коли процеси краху економіки Росії перейдуть з кількісних в якісні, виникнуть якісь процеси, пов'язані з тим, що треба домовлятися, треба знімати санкції, треба отримувати гуманітарну допомогу. Це може статися в таких умовах – ще до фактичного розпаду Росії, якщо він станеться, або якщо він не станеться, але там все одно буде так звана «смута», громадянська війна чи щось подібне внаслідок економічних процесів.

Тоді лише можуть виникнути умови для того, щоб військовим шляхом чи скоріш напіввійськовим шляхом було можливе тріумфальне звільнення територій. Але в будь-якому разі створяться умови для звільнення цих земель. Поки що це виглядає неможливим», – зауважив він.

Професор кафедри соціології Запорізького національного університету Максим Лепський розповів «Новинам Приазов'я», що заяви про територіальні поступки чи обміни спрямовані на тестування реакції українського суспільства на ці питання.

Це буде дуже нагадувати ситуацію з Кіпром та Кореєю

«У нас є позиція – здавати території не хочемо і не будемо. Переговори будуть тоді в форматі припинення вогню. Це формат, який був в корейському військовому конфлікті, коли поділено було країну на Південну та Північну Корею. Там дуже схожа ситуація була. Я вважаю, що українське керівництво абсолютно правильно відреагувало. Президент правильну позицію зайняв. Але ж ми бачимо, в якому форматі будуть переговори. Це буде дуже нагадувати ситуацію з Кіпром та Кореєю. Оце такі варіанти будуть розглянуті зараз», – прокоментував він.

Україна в майбутньому може мати шанс повернути окуповані території, навіть якщо наразі війна заморозиться, вважає науковець.

«Все одно є дуже багато таких чинників, які показують, що імперії руйнуються після таких війн. І це буде шанс для України. Ось, це один з таких дуже швидких варіантів, він є. Поки при владі буде Путін, змін сильних не буде. Але ж люди, вони не вічні. Ситуація буде залежати вже від того, якою далі буде ситуація внутрішня і в РФ, і в Україні. Головне, щоб ми зберегли нашу таку інтегрованість і єдність. Це дуже важливе питання», – зауважив Лепський.

«Зустріч на Алясці насторожує»

Колишній надзвичайний і повноважний посол України в Хорватії, Боснії та Герцеговині Олександр Левченко сказав «Новинам Приазов'я», що перспективи зустрічі на Алясці насторожують. На думку дипломата, шансів на розмову в інтересах України мало.

«Фактично цей принцип «нічого про Україну без України» – його нема. Те, що Трамп обіцяв у передвиборчій кампанії, що він дасть Україні стільки зброї, якщо Путін не захоче миру, що Путіну не буде добре. Все це виявилося просто бульбашкою. Були якісь ілюзії, що будуть запроваджені санкції. І нічого. Фактично йде повернення до якоїсь ситуації, яка дуже складна для України буде, тому що буде домовленість.

Те, що вони між собою домовляються про якісь речі в США та РФ, це нормально, але якщо це відбувається за рахунок України, це дуже-дуже сумно. І тому всякі ідеї про передачу окупованих територій РФ на 59-99 років, це все за часів колоніалізму було – Гонконг віддали на 99 років, Макао. Це було, вибачте, у кінці 19 сторіччя», – наголосив він.

Польське видання Onet, своєю чергою, писало про те, що до пропозицій США входить фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років. Також Кремлю начебто запропонували скасування більшості санкцій.

Водночас, як пише видання, цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагала російська сторона. Москва також не отримала жодних обіцянок, що військова підтримка України буде припинена.

«Максимально залучати союзників»

В ніч проти 10 серпня лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Британії, президентка Єврокомісії, а також президент Фінляндії опублікували спільну заяву, адресовану лідерам США та Росії.

Заява наголошує, що мирні переговори можуть відбуватися лише у разі припинення вогню або скорочення бойових дій, а нинішня лінія зіткнення «має бути відправною точкою переговорів». При цьому європейські лідери наголошують на принципі, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Дипломат Левченко вважає, що Україна зараз має максимально залучати зусилля союзників.

Це має наслідки не тільки до України

«Треба максимально мобілізувати інші країни. Формувати, що союзники – це ми, Німеччина, Франція, Британія, Італія і що ми очікуємо від цієї зустрічі (Путіна та Трампа на Алясці – ред.)? Тобто не тільки Україна, а ми разом. Ну а далі там уже Північна Європа, вона теж нас підтримує повністю.

Санкції США так і не були запроваджені, і от всі мають робити тоді свої висновки щодо взагалі й політики США, яка ламає міжнародний світоустрій, який почала ламати РФ. Інакше це має наслідки не тільки для України. Це фактично відкриває «скриню Пандори» і всі по всьому світі почнуть наступати й потім домовлятися про передачі територій на 99 років», – зазначив він.

«Дипломатична перемога Путіна»

Російський соціолог з Німеччини Ігор Ейдман вважає, що зустріч на Алясці не призведе до жодних вагомих результатів.

«Я думаю, що ця ідея із зустріччю – це піар-хід, який не призведе до жодних результатів, і чекати від неї нічого доброго, тим більше миру, не варто. Щобільше, хочу сказати, що це, на жаль, дипломатична перемога Путіна, бо він вийшов з ізоляції. Ще недавно він був персоною нон грата. А тепер він приїжджає до США, на Аляску, цілком вільно. Це, звісно, дуже погано, але, як я вже сказав, окрім ефекту піару, іншого результату від цієї зустрічі я не чекаю», – сказав він.

Путін не збирається віддавати жодні з окупованих територій, переконаний експерт. Ба більше, він розраховує забрати більше шляхом перемовин.

Путіну угоди не потрібні – Путіну потрібно все й одразу

«Звісно, Росія нічого залишати не збирається. Це не в стилі Путіна, він хоче захоплювати й далі. Він і не хоче заморожувати війну на лінії фронту – його це не влаштовує. Він хоче, щоб Україна для початку віддала анексовані Росією, але не окуповані нею, території. Території, які вона не змогла забрати воєнною силою, Росія хоче отримати з рук Трампа. Але, звісно, Зеленський на це не піде. До того ж, Трамп, вочевидь, усе ж щиро хоче якусь угоду. Хай навіть гнилу, абсолютно ганебну угоду. Але все ж якусь угоду. А Путіну угоди не потрібні – Путіну потрібно все й одразу. І от тут, як кажуть, коса на камінь може зайти. Подивимося», – додав Ейдман.

Дональд Трамп повідомив, що він зустрінеться з Путіним для переговорів, спрямованих на припинення широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Американський президент також заявляв, що між Україною і Росією має відбутися «обмін територіями в інтересах обох сторін».

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні сказав, що відповідь на територіальне питання є у Конституції, і відступати від цього українська сторона не буде.

Зеленський також заявив, що на тлі підготовки зустрічі на Алясці російські війська готуються до нових наступальних операцій, в таких умовах важливо зберігати єдність.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)



