Депутати додали грошей самим собі замість бійців

Зарплати військовим

У бюджеті-2026, попри словесні баталії, не збільшили зарплат військовослужбовцям ЗСУ. Натомість депутати проголосували за суттєве збільшення виплат на свою діяльність.

Не дратуйте людей, не дратуйте того солдата, який зараз сидить і бачить ці всі новини

Офіцер батальйону «Свобода» НГУ «Рубіж» та колишній народний депутат Андрій Іллєнко різко розкритикував рішення Верховної Ради підвищити депутатські виплати. В етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») він назвав це «другою зарплатою без звітності».

«Це не питання навіть самих тих грошей, які пішли на це. В масштабах держави це не є великі гроші. Питання в справедливості, – наголосив Іллєнко. – Не дратуйте людей, не дратуйте того солдата, який зараз сидить і бачить ці всі новини», – додав він.

Також Іллєнко вважає, що базова тилова зарплата солдата має становити щонайменше еквівалент у 1000 євро.

Чому так сталося?

Чому зарплати військовим не у пріоритеті?

В уряду є гроші на ЗСУ?

Чи вщухла політична криза після ухвалення бюджету-2026?

Як у ЗСУ сприйняли непідняття зарплат?

Якими мають бути зарплати військових?

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко напередодні заявив в етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live»), що система оплати праці в армії має бути реформована, щодо цього, за його словами, існує єдність, адже про це говорять народні депутати разом із міністром оборони та прем’єр-міністром. Він зазначив, що ухвалений бюджет-2026 «далеко не фінальний» і протягом року може переглядатися, як це робили і раніше.

На запитання про те, яка має бути справедлива мінімальна оплата праці військових, які перебувають не на передовій лінії оборони, Корнієнко висловив думку, що орієнтиром має бути ринкова зарплата в країні. Спочатку він озвучив суму в приблизно 25-30 тисяч гривень, залежно від регіону, але згодом назвав суму 35-40 тисяч гривень. За словами Корнієнка, з такою сумою вже буде «психологічно для людей легше з такою зарплатою».

Водночас щодо можливості підняти мінімальну зарплату для військових уже цього року Корнієнко заявив, що парламент працюватиме над цим і «чекатиме урядових пропозицій».

Очільниця парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа перед голосуванням бюджету заявила, що Верховна Рада розгляне питання підвищення зарплат військовим у 2026 році після забезпечення фінансування дефіциту держбюджету.

Будемо розглядати питання збільшення видатків як на закупівлю зброї й дронів, так і на підвищення зарплат військовослужбовців

«Коли ми забезпечимо фінансування дефіциту бюджету – це 45,5 мільярда доларів наразі – зможемо говорити про збільшення видатків на оборону. Ми однозначно будемо вносити зміни до державного бюджету в наступному році, я в цьому впевнена на 99%, і ми будемо розглядати питання збільшення видатків як на закупівлю зброї й дронів, так і на підвищення зарплат військовослужбовців», – сказала Підласа.

Верховна Рада схвалила в другому читанні проєкт державного бюджету України на 2026 рік. За даними Мінфіну, після доопрацювання проєкту до другого читання обсяг доходів збільшено до 2 трлн 918 млрд грн, видатки – 4 трлн 835 млрд грн. Видатки на сили оборони та безпеки України –

2 трлн 806,2 млрд грн або 27,2% ВВП, зокрема 1 272 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями.

Перспективи «мирного плану»

Німецьке видання Spiegel пише, що лідери Європи в розмові з президентом України Володимиром Зеленським попереджали, що США можуть «зрадити» Україну та Європу. Журналісти видання стверджують, що отримали стенограму онлайн-зустрічі, яка відбулась 1 грудня – після зустрічі делегацій України та США у Флориді.

Тим часом президент США Дональд Трамп каже, що у переговорників відбулася «дуже добра» розмова у Кремлі.

Що відбувається?

Які перспективи «мирного плану»?

Що далі?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода :

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними». Згодом президент Росії Володимир Путін підтвердив, що під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером 2 грудня російські представники не погодилися з частиною пунктів американського плану щодо завершення війни Росії проти України. Путін зазначив, що під час зустрічі довелося «пройтися по кожному пункту» мирної ініціативи. Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков говорив, що предметно пункти не обговорювалися, а йшлося швидше про загальну концепцію.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вказав на «позитивне значення для мирного процесу» переговорів в Москві. За його словами, представники США запросили українську делегацію «для продовження розмов до Америки найближчим часом». В Офісі президента підтвердили, що 4 грудня відбудеться візит до Флориди українських переговорників – секретаря Ради нацбезпеки і оборони Рустема Умєрова і начальника Генштабу Андрія Гнатова. Як повідомив у фейсбуці радник Офісу президента і член делегації Олександр Бевз, метою візиту є отримання інформації про результати поїздки спецпосланця президента США Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви, а також фідбеку після обговорення цього візиту з президентом США Дональдом Трампом і його командою. За його словами, після цього президент України Володимир Зеленський визначить подальші кроки та дасть доручення переговорній групі. Бевз додав, що ключові проблемні політичні питання залишаться для обговорення лідерів України і США, Україна готова до зустрічей на найвищому рівні.