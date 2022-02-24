Президент США звернувся до нації і засудив «невиправданий напад» Росії на Україну

Президент США Джо Байден засудив «невиправданий напад» Росії на Україну, йдеться у зверненні до американського народу 24 лютого.

«Президент Путін вибрав навмисну війну, яка принесе катастрофічні людські жертви і страждання. Тільки Росія несе відповідальність за смерть і руйнування, які принесе цей напад. США, їх союзники і партнери дадуть відповідь єдиним і рішучим чином. Світ закличе Росію до відповіді», – цитує Білий дім слова Байдена.

Байден додав, що стежитиме за ситуацією з Білого дому і за регулярнимии оновлення від служби національної безпеки.

«Вранці я зустрінуся зі своїми колегами з G7, а потім поговорю з американським народом, щоб оголосити про подальші наслідки, які Сполучені Штати, наші союзники та партнери накладуть на Росію за цей непотрібний акт агресії проти України та глобального миру та безпеки. Ми також будемо координувати свої дії з нашими союзниками по НАТО, щоб забезпечити рішучу, спільну відповідь, яка стримає будь-яку агресію проти Альянсу», – наголосив американський президент.

У ці хвилини триває термінове засідання Ради безпеки ООН щодо України.

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