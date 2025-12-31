Трамп уперше піддав сумніву заяви Москви про атаку України на резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп 31 грудня вперше висловив сумнів у тому, що десятки українських дронів атакували резиденцію лідера РФ Володимира Путіна в ніч із 28 на 29 грудня – після завершення переговорів Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським у штаті Флорида.

«Заява Путіна про «атаку» (на резиденцію в Новгородській області Росії – ред.) показує, що саме Росія стоїть на шляху до миру», – написав Трамп у власній соцмережі Truth Social, додавши посилання на названу так само статтю в газеті The New York Post.

29 грудня у своїй першій реакції на російські звинувачення в бік України Дональд Трамп сказав, що «був дуже розлючений цим».

«Знаєте, хто мені про це розповів? Президент Путін сказав мені про це...Зараз не слушний час (атакувати резиденцію Путіна). Я дізнався про це сьогодні від президента Путіна», – розповідав тоді Трамп.

У статті NYP сказано, що після зустрічі Трампа з Зеленським український лідер погодився на компроміс щодо багатьох пунктів мирного плану, а Трамп заявив, що готовий відвідати Україну, щоб переконати український парламент пристати на територіальні поступки.

Але після цього Володимир Путін через міністра закордонних справ Сергія Лаврова заявив, нібито українці атакували його резиденцію в Новгородській області. Через це росіяни нібито не мали іншого вибору, окрім як зайняти «жорсткішу позицію» на переговорах, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Подумати тільки, Путін, який веде жорстоку війну вже майже чотири роки, вважає, що будь-яке насильство в його околицях заслуговує на особливе обурення. Зрештою, на Різдво Росія запустила 131 безпілотник по Києву та інших містах, унаслідок чого загинуло семеро мирних жителів. Кремль цілеспрямовано атакує багатоквартирні будинки та електростанції, щоб покарати пересічних українців. Росіяни викрадають дітей. Вони катують і страчують ув’язнених. Крім того, Москва неодноразово намагалася вбити Зеленського. Будь-який напад на Путіна більш ніж виправданий», – сказано у статті.

У матеріалі наводяться слова Зеленського про те, що атаки ЗСУ на путінську резиденцію не було, а Пєсков відмовився надати докази. «Як і на Алясці, Путіну запропонували мир, натомість він плюнув Америці в обличчя», – йдеться в матеріалі NYP.

29 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про спробу України атакувати 91 безпілотником резиденцію Путіна на Валдаї. Російське міністерство оборони лише ввечері 29 грудня пояснило, на чому ґрунтувалися твердження Лаврова про 91 дрон. Спочатку відомство повідомляло лише про 41 безпілотник, збитий за добу над Новгородською областю в цілому – не конкретно над резиденцією Путіна.



