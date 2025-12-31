СЗР проаналізувала заяви РФ про нібито атаку України на резиденцію Путіна

Служба зовнішньої розвідки України проаналізувала заяви РФ про нібито атаку українських безпілотників на резиденцію російського президента Володимира Путіна.



Ці заяви Москви СЗР називає «інформаційною операцією для зриву досягнутих між президентами України та США домовленостей».



Зовнішня розвідка зауважує, що операція розпочалася з відповідної заяви Сергія Лаврова, потім протягом двох годин наративи Лаврова підхопили та розвинули інші російські спікери: заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко, помічник президента РФ Юрій Ушаков, голова партії «Справедливая Россия – за правду» С. Міронов, лідер партії ЛДПР Слуцький, перший заступник голови комітету Держдуми РФ з питань оборони Журавльов. Така оперативність та скоординованість, на думку СЗР, свідчить про те, що операція проводилась на виконання вказівок Путіна та відповідно до затверджених «темників».

У Службі зовнішньої розвідки України заявляють, що є низка фактів, які свідчать, що інформація про атаку на резиденцію Путіна є фейком. Зокрема, як звертає увагу СЗР, протягом 29 грудня місцеві жителі Новгородської області не повідомляли про атаку БпЛА та її наслідки – зараз бачимо, як стверджує українська розвідка, Кремль намагається виправити ситуацію, поширюючи в російських соцмережах (Вконтакте) фейкові повідомлення від імені нібито жителів міста Валдай. Також у СЗР звертають увагу на відсутність фактичних доказів – уламки, фото, відео)збитих БпЛА, які Кремль не може представити вже майже добу після початку інформаційної операції.

Сьогодні, 31 грудня, Міноборони РФ опублікувало схему польоту БпЛА, які нібито атакували резиденцію, та відео одного зі збитих безпілотників.

Також українська зовнішня розвідка зазначає, що Мінобоорони РФ двічі корегувало опубліковані зведення для відповідності наративам Кремля – спочатку повідомили про 18 зафіксованих безпілотників СОУ, потім їх кількість збільшилась до 23.



Служба зовнішньої розвідки України звертає увагу, що «фейк із БпЛА – це нервова реакція Кремля» на досягнутий за підсумками переговорів президентів України та США у Мар-а-Лаго прогрес.

«У подальшому Росія використовуватиме тему «атаки по Валдаю» для виправдання посилення своєї переговорної позиції, майбутніх комбінованих атак по Україні на новорічні свята та дискредитації українського керівництва», – йдеться у повідомленні СЗР, опублікованому в соцмережах 30 грудня.

Напередодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Лавров стверджував, що в ніч на 29 грудня Київ нібито запустив 91 безпілотник на державну резиденцію Путіна, всі дрони були знищені.

Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їхнього завдання, заявив Лавров.

Ця заява пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський назвав твердження Лаврова «черговою брехнею», спрямованою на виправдання ударів по Україні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що дізнався про атаку від Путіна і був «дуже розлючений». При цьому він визнав, що «можливо», що звинувачення РФ було хибним, і такого нападу не було, а потім додав: «Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що так сталося».

Заява Росії про те, що Україна нещодавно завдала удару по ключових урядових об’єктах у Росії, є навмисним відволіканням уваги, вважає верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

«Москва прагне зірвати реальний прогрес України та її західних партнерів у напрямку миру», – написала вона 31 грудня в соцмережі Х. Каллас додала, що «ніхто не повинен приймати необґрунтовані заяви агресора, який з початку війни без розбору атакував інфраструктуру та цивільне населення України».



