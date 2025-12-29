«Я був дуже розлючений» – Трамп про заяву РФ щодо нібито атаки України на резиденцію Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву РФ про нібито атаку України на резиденцію російського президента Володимира Путіна.

«Зараз не слушний час (атакувати резиденцію Путіна). Я дізнався про це сьогодні від президента Путіна. Я був дуже розлючений цим», – сказав він журналістам.



Як зауважує СNN, президент США визнав, що «можливо», що звинувачення було хибним, і такого нападу не було, а потім додав: «Але президент Путін сказав мені сьогодні вранці, що так сталося».



Ці коментарі є першою реакцією Трампа на звинувачення міністр закордонних справ Росії.

Сьогодні глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в атаці на резиденцію російського президента Володимира Путіна на Валдаї. Російський міністр заявив, що через атаку Москва перегляне свою позицію у переговорах «з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму». Росія визначила об’єкти для ударів у відповідь і час їх завдання, заявив Лавров.

Зеленський назвав заяву Лаврова «черговою брехнею РФ», а також закликав до обережності, оскільки РФ, на його думку, просто готує підґрунтя для завдання ударів, можливо, по Києву.

Ця заява Лаврова пролунала на тлі переговорів України та США щодо мирного врегулювання війни.

Президент США Дональд Трамп заявив про прогрес у переговорному процесі. За його словами Трампа, одне чи два питання ще залишилось обговорити.

Зеленський сказав, що 20-пунктний мирний план погоджено на 90%, гарантії безпеки погоджено на 100%.

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною».

Згодом помічник Путін Юрій Ушаков повідомив, що розмова, яка тривала годину та 15 хвилин, була організована за ініціативи Трампа. За його словами, Путін і Трамп дотримуються «загалом аналогічних поглядів на те, що варіант тимчасового перемир’я призведе лише до затягування конфлікту в Україні». Трамп натомість про це не заявляв.

Очікувалось, що також після переговорів з Зеленським Трамп знову контактуватиме з Путіним. Сьогодні відбулася друга розмова.

Юрій Ушаков заявив, що Дональд Трамп нібито був шокований, дізнавшись про удар на одну з державних резиденцій президента Росії.



