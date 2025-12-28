Путін не погоджується на припинення вогню – Трамп

Російський президент Володимир Путін не погоджується на припинення вогню, заявив президент США Дональд Трамп.



«Не на припинення вогню. І це одна з тем, над якими ми зараз працюємо. Є можливість, що припинення буде перерване. І президент дуже про це переживає, але мені здається, ми знайдемо шлях, як досягнути цього», – сказав він, відповідаючи на запитання «Чи погодиться Путін на припинення вогню?»

У США закінчилася зустріч української та американської делегацій. Зустріч тривала понад дві години. Після цього відбулися переговори Зеленського і Трампа з європейськими лідерами.

Читайте також: Трамп заявив про «фінальний етап» переговорів, але дедлайнів немає

Цій зустрічі передувала розмова Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, яку він назвав «хорошою та дуже продуктивною».

Згодом помічник Путін Юрій Ушаков повідомив, що розмова, яка тривала годину та 15 хвилин, була організована за ініціативи Трампа. За його словами, Путін і Трамп дотримуються «загалом аналогічних поглядів на те, що варіант тимчасового перемир’я призведе лише до затягування конфлікту в Україні».

Трамп натомість про це не заявляв.

Очікується, що Путін і Трамп ще раз поговорять телефоном за підсумками зустрічі президента США з Зеленським.

За спостереженнями аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Кремль фактично відхиляє ключові пункти різних пропозицій мирних угод, включаючи початкову мирну угоду США з 28 пунктів, такі як надійні гарантії безпеки для України або територіальний обмін. Про це йдеться у звіті від 17 грудня.

Київ наполягає на припиненні вогню, яке має передувати мирній угоді.