Трамп заявив про «фінальний етап» переговорів, але дедлайнів немає

Президент США Дональд Трамп заявив, що «ми вже на фінальному етапі» переговорів.

«Побачимо – це або припинеться, або ще триватиме дуже довго. Мільйони людей будуть вбиті, це смерті, яких можна було б уникнути», – сказав він під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування з пресою.



За його словами, обидві сторони хочуть, щоб «це зупинилося».

Трамп також заявив, що у нього немає дедлайнів.

«Мій єдиний дедлайн – це припинити війни», – сказав президент США.

Зеленський у свою чергу сказав, що переговорні команди США та України робили «все, що від них залежало». Він висловив сподівання, що всі підготовлені документи «приведуть нас до реальних результатів».

«90% нашого плану вже були узгоджені. Думаю, наші команди проробили чудову роботу», – додав Зеленський.

Раніше цього тижня президент України назвав план із 20 пунктів, який створили під час обговорень між Києвом та Вашингтоном, «базовим документом про закінчення війни». За його словами, план передбачає, що Україна отримає міцні гарантії безпеки, а чисельність ЗСУ становитиме 800 тисяч осіб у мирний час.

Представники влади РФ цей план офіційно не коментували.

Влада Росії вимагатиме, щоб до мирного плану з 20 пунктів, розробленого в результаті обговорень України та США, внесли «ключові зміни», повідомляла агенція Bloomberg із посиланням на джерело, близьке до Кремля.



