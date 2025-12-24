У Кремлі не стали коментувати 20 пунктів мирного плану, про які розповів Зеленський

Кремль не коментує публікації про оголошені президентом України Володимиром Зеленським 20 пунктів проєкту мирної угоди, над яким працювали останніми тижнями представники США, Європи, України та РФ. Про це журналістам заявив 24 грудня речник президента РФ Дмитро Пєсков.

«Уже відповідав на це запитання, тому не бачу сенсу повторюватися», – сказав представник Кремля, відповідаючи на прохання прокоментувати план. Раніше Пєсков наголошував, що Москва не вважає за доцільне «вести якесь спілкування через засоби масової інформації».

«Усі головні параметри російської сторони добре відомі нашим колегам зі Сполучених Штатів», – вказав речник Путіна.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 23 грудня представив проєкт мирної угоди, над яким останніми тижнями працювали представники США, України та європейці.

Проєкт, серед іншого, передбачає, що РФ виводить свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Щодо Донеччини згоди не досягли.

Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди.

Щодо Запорізької атомної електростанції компромісу наразі не досягнуто.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою й Києвом. Після останнього раунду переговорів в Маямі Зеленський заявив, що підготовлені драфти кількох документів – зокрема, щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення цієї війни.

Також з американською командою в Маямі зустрічалися представники Росії. У Кремлі заявили, що ці переговори не слід розглядати як прорив.