У Кремлі заявили, що повідомлення про те, що президент Росії Володимир Путін хоче захопити всю Україну і повернути країни Європи, які колись були частиною Радянського Союзу, є неправдивими.

«Це абсолютно не відповідає дійсності», – сказав 22 грудня речник Кремля Дмитро Пєсков.

За його словами, якщо повідомлення ЗМІ про те, що так вважають у розвідці США, є правдивими, то в такому разі розвідка помиляється.

«Ми дійсно бачили якісь розрізнені повідомлення щодо цього, але навіть якщо це відповідає дійсності, то це з розряду ситуації, коли розвідка робить якісь помилкові міркування, дослідження і висновки», – сказав Пєсков.

Раніше інформаційні агентства на тлі мирних переговорів, спрямованих на врегулювання війни РФ проти України, цитували джерела, за даними яких, звіти американської розвідки попереджають, що Путін прагне захопити всю Україну й повернути територію, яка раніше належала колишній радянській імперії. Це суперечить офіційним твердженням США про те, що Росія прагне мирної угоди. Путін при цьому неодноразово стверджував, що не становить загрози для Європи.

«Розвідка завжди зазначала, що Путін хоче більшого, – сказав агенції Reuters Майк Квіглі, член Комітету з розвідки Палати представників від Демократичної партії. – Європейці переконані в цьому. Поляки абсолютно переконані в цьому. Балтійські країни думають, що вони перші».

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард напередодні заперечила повідомлення про такі висновки розвідки. Габбард назвала це «брехнею й пропагандою» «розпалювачів війни», які хочуть «підірвати невпинні зусилля президента Трампа щодо припинення цієї кривавої війни».

«Правда полягає в тому, що розвідувальне співтовариство США інформувало політиків…, що, за оцінками розвідки США, Росія прагне уникнути більшої війни з НАТО. Розвідка також вважає, що, як показали останні кілька років, дії Росії на полі бою свідчать про те, що вона наразі не має можливості завоювати й окупувати всю Україну, не кажучи вже про Європу», – написала директорка розвідки в соцмережі X.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) раніше неодноразово заявляли, що Кремль не зацікавлений у добросовісних мирних переговорах для припинення війни проти України, і що не спостерігають ніяких ознак того, що Кремль готовий «прийняти щось менше, ніж капітуляція України» перед усіма його воєнними вимогами.

Восени Інститут вивчення війни написав у своєму звіті, що Росія вступила в «нульову фазу» своєї кампанії з підготовки до можливої майбутньої війни з НАТО.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Росія звинувачення відкидає.

Розвідки європейських країн не виключають нападу Росії на країни Балтії впродовж найближчих років. У вересні генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що Росія і Китай готуються до довгострокової конфронтації.