ISW: заяви Кремля сигналізують, що РФ не готова прийняти «щось менше, ніж капітуляція України»

Американський Інститут вивчення війни (ISW) заявляє, що не спостерігає ніяких ознак того, що Кремль готовий «прийняти щось менше, ніж капітуляція України» перед усіма його воєнними вимогами.

Після телефонних переговорів президента США Дональда Трампа і російського лідера Володимира Путіна, а також зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і заяв, зроблених після цих розмов, в ISW заявили, що Кремль залишається готовим витратити значну кількість людських та інших ресурсів і часу для досягнення своїх вимог на полі бою, якщо це буде необхідно.

«Кремлівські голоси роз’яснили позицію Росії щодо переговорів після повідомлень Заходу про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня, щоб ще раз підтвердити, що Росія залишається відданою усуненню ймовірних «першопричин» війни і не бажає погоджуватися на припинення вогню», – йдеться у звіті, де згадуються відповідні заяви речників Кремля Дмитра Пєскова і МЗС Росії Марії Захарової.

Аналітики нагадали, що Кремль неодноразово посилався на необхідність усунення нібито «першопричин» війни РФ в Україні, які кремлівські чиновники визначили як розширення НАТО на схід і нібито дискримінацію Україною російськомовного населення.

Кремль використовує обговорення цих «першопричин» для просування початкових воєнних вимог Росії щодо нейтралітету України, усунення легітимної влади в Україні, встановлення проросійського уряду і змін до політики відкритих дверей НАТО, зазначають в ISW.

«Кремль, ймовірно, знову наголошує на відданості Росії своїм початковим воєнним цілям на тлі західних повідомлень про зустріч Трампа і Зеленського 17 жовтня, щоб пояснити, що позиція Трампа, висловлена на цій зустрічі, є неприйнятною для Кремля, особливо напередодні зустрічі між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим і державним секретарем США Марко Рубіо», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також звернули увагу на те, що Кремль готує російське населення до «повної перемоги в Україні будь-якою ціною», і ці зусилля суперечать заявленій готовності Путіна піти на територіальні поступки і є ще одним показником того, що він не має наміру відступати від своїх давніх вимог у будь-яких майбутніх мирних переговорах.

«Кремль просуває хибний наратив про те, що Росія неминуче захопить територію, яку вона вимагає, і що Україна, таким чином, несе відповідальність за затягування війни, відмовляючись превентивно здаватися. Однак російські війська насправді здійснюють повзучі, незначні територіальні просування з дуже високим рівнем втрат, бо Путін неодноразово відхиляв пропозиції Америки й України щодо припинення вогню… Росія, а не Україна, неодноразово демонструвала, що її відмова від компромісу або участі в добросовісних переговорах є причиною відсутності миру», – заявили в ISW.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що спроби досягти угоди між Росією й Україною про завершення війни тривають, але якщо домовитися не вдасться, наслідки будуть серйозними.

«Ми намагаємося досягти угоди. Якщо її буде досягнуто – це чудово. Якщо ні, багато хто заплатить велику ціну», – сказав Трамп.

На запитання журналістки, чому США не домагаються воєнної перемоги України, Трамп відповів: «Усе складніше, ніж ви викладаєте».

У Держдепартаменті підтвердили, що 20 жовтня держсекретар Марко Рубіо й міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову з ініціативи Москви, обговоривши підготовку до зустрічі Трампа й Путіна в Будапешті. Рубіо й Лавров можуть зустрітися 23 жовтня, щоб обговорити параметри переговорів голів держав, передає Reuters.