Трамп: за провал переговорів щодо України «багато хто заплатить велику ціну»

Президент США Дональд Трамп заявив 20 жовтня, що спроби досягти угоди між Росією та Україною про завершення війни тривають, але якщо домовитися не вдасться, наслідки будуть серйозними.

«Ми намагаємося досягти угоди. Якщо її буде досягнуто – це чудово. Якщо ні, багато хто заплатить велику ціну», – сказав Трамп.

На запитання журналістки, чому США не домагаються воєнної перемоги України, Трамп відповів: «Усе складніше, ніж ви викладаєте».





У Держдепартаменті підтвердили, що 20 жовтня держсекретар Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову з ініціативи Москви, обговоривши підготовку до зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті.

«Держсекретар підкреслив важливість майбутніх контактів як можливості для Москви та Вашингтона співпрацювати у просуванні довготривалого врегулювання війни між Росією та Україною відповідно до бачення президента Трампа», – йдеться в заяві Держдепартаменту.

Рубіо та Лавров можуть зустрітися 23 жовтня, щоб обговорити параметри переговорів глав держав, передає Reuters.