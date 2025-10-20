ISW про вимоги Путіна: передача всієї Донецької області «непропорційно сприятиме» Росії

Передача всієї Донецької області Росії створить умови для поновлення російської агресії проти України з більш вигідних для РФ позицій у зручний для неї час, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), коментуючи повідомлення у ЗМІ після окремих переговорів президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

«Раніше Путін вимагав решту Донецької області в обмін на припинення вогню в серпні 2025 року, й ISW вважає, що передача всієї Донецької області непропорційно сприятиме Росії. Донецька область містить територію, яка має стратегічне значення для оборонної й оборонно-промислової бази України, включаючи фортечний пояс – головну оборонну лінію України в Донецькій області з 2014 року, яку Україна перетворила на значний логістичний та оборонно-промисловий центр», – йдеться в повідомленні.

Аналітики зазначають, що російські війська наразі не мають доступних засобів для швидкого захоплення фортечного поясу, яке може зайняти в них кілька років за нинішніх темпів просування на фронті.

«Передача Донецької області Росії дозволить російським військам уникнути тривалої і кровопролитної боротьби і продовжувати бойові дії в напрямку глибоких тилових районів України з нових позицій вздовж меж Донецької області. Російські війська матимуть вигідні позиції для здійснення атак на схід Дніпропетровської і Запорізької областей або південь Харківської області – райони, які значно менш укріплені, ніж фортечний пояс», – наголосили в ISW.

Крім того, таке відведення українських сил також створить більш вигідні умови для поточного російського наступу з метою просунутися через річку Оскіл на сході Харківської області й підійти до Ізюму.

«Росія матиме вибір із кількох взаємодоповнюючих наступальних операцій, якщо Україна поступиться їй Донецькою областю, особливо якщо немає гарантії, що РФ не відновить наступальні операції в Україні», – йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни також зауважили, що російські чиновники і прокремлівські джерела намагаються показати обмежені російські наступальні операції на Херсонському напрямку як наступ з метою повернення Херсона, що «несумісно із заявленою готовністю Путіна піти на територіальні поступки на півдні України».

В ISW наголошують, що Путін твердо дотримується своїх початкових воєнних цілей і територіальних претензій протягом понад трьох з половиною років війни, й аналітики не бачать ніяких ознак того, що він готовий піти на суттєві поступки щодо будь-якої з цих цілей заради міцного миру в Україні.

Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про те, що Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій. Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей.

Агентство Reuters із посиланням на два неназвані джерела, обізнані з обговореннями, повідомило, що президент США підштовхував президента України до передачі Росії певних територій під час їхньої зустрічі 17 жовтня.

Про те, що Трамп сказав Зеленському під час їхньої зустрічі в Білому домі прийняти умови Росії щодо припинення війни, включаючи передачу Донецької області, повідомило також 19 жовтня видання Financial Times, посилаючись на неназвані джерела.

Згідно з повідомленням FT, Трамп попередив Зеленського, що російський президент Володимир Путін погрожував «знищити» Україну, якщо вона не погодиться на його умови.

Пізніше в спілкуванні з журналістами Трамп це заперечив. «Нехай розділять так, як є зараз. Думаю, що 78% території вже захоплено Росією», – сказав президент США. «Вони можуть... домовитися про щось пізніше», – додав він.

Путін і Трамп говорили по телефону 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк», здатних вражати цілі на відстані до 2500 кілометрів. За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».

Трамп тижнями заявляв, що розглядає питання про можливість відправки «Томагавків» до Києва, оскільки він дедалі більше розчарований відмовою Путіна вести переговори про припинення війни, але потім, здавалося, виключив таку можливість – принаймні поки що – після розмови з президентом Росії.

Зеленський заявив, що питання ракет «Томагавк» є «дуже чутливим для росіян», і що Путін «боїться, що Сполучені Штати поставлять їх Україні», оскільки це дозволить Києву завдати ударів по стратегічних військових об’єктах й інфраструктурі, що може зірвати воєнні зусилля Росії.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телеканалу NBC News також заявив, що готовий приєднатися до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, якщо вона відбудеться в Будапешті.