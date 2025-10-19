Доступність посилання

«Ні королям»: масові протести проти політики Дональда Трампа у США

У суботу, 18 жовтня, по всій території США відбулись масові акції протесту під гаслом «No Kings» («Ні королям»), спрямовані проти політичного курсу чинного президента Дональда Трампа. За словами організаторів, демонстрації відбулися у всіх 50 штатах – загалом до 2 700 протестів.

Це вже друга хвиля акцій такого формату: попередні «No Kings» відбулися 14 червня – у день, коли Трамп провів у Вашингтоні військовий парад до 250-ї річниці армії США та свого дня народження. Тоді, за оцінками організаторів, участь у протестах взяли від 4 до 6 мільйонів людей.

Цього разу демонстранти знову вийшли на вулиці Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго та інших міст, несучи плакати й костюми, котрі висміювали представників адміністрації Трампа.

Акції проходять на тлі 18-денної зупинки роботи уряду США, спричиненої суперечками між демократами та республіканцями щодо продовження фінансування медичних субсидій.

Учасники протестів висловлюють незгоду з планами Трампа вводити війська Нацгвардії до американських міст, проводити масові міграційні рейди та скорочувати фінансування програм, які підтримують демократи.

Сам Трамп, який проводить вихідні у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, відкинув невдоволення протестувальників і заявив, що він «не король».

Протести на знак солідарності з американцями відбулися також у Європі.

Як пише CNN, натовпи людей зібралися біля визначних пам’яток і посольств США в Берліні, Парижі, Римі та Швеції з плакатами, що «засуджують фашизм і диктатора», а деякі висловлювали припущення, що президент США Дональд Трамп «не підтримує цінності демократії».

Джерело: Reuters

Чоловік, якого збив автомобіль поліції Лос-Анджелеса, що намагався проїхати крізь натовп, отримує допомогу під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
1 Чоловік, якого збив автомобіль поліції Лос-Анджелеса, що намагався проїхати крізь натовп, отримує допомогу під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
Офіцери кінної поліції зіткнулися з демонстрантами під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
2 Офіцери кінної поліції зіткнулися з демонстрантами під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
Демонстрант кидає каністру зі сльозогінним газом назад у будівлю ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США) під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа в Портленді, штат Орегон, 18 жовтня 2025 року
3 Демонстрант кидає каністру зі сльозогінним газом назад у будівлю ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США) під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа в Портленді, штат Орегон, 18 жовтня 2025 року
Правоохоронці затримують людину біля будівлі ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США) під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа, в Портленді, штат Орегон, США, 18 жовтня 2025 року
4 Правоохоронці затримують людину біля будівлі ICE (Міграційна та митна правоохоронна служба США) під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа, в Портленді, штат Орегон, США, 18 жовтня 2025 року
Поліцейські стоять на варті, а демонстранти тримають плакати та прапори під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
5 Поліцейські стоять на варті, а демонстранти тримають плакати та прапори під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
Демонстрант з піднятими руками під час зіткнення з поліцейськими на протесті «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
6 Демонстрант з піднятими руками під час зіткнення з поліцейськими на протесті «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
Демонстранти віч-на-віч з поліцейськими під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
7 Демонстранти віч-на-віч з поліцейськими під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
Учасниця протесту у костюмі акули пропонує поліцейському квіти під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
8 Учасниця протесту у костюмі акули пропонує поліцейському квіти під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
Учасники протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа в костюмах клоунів біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
9 Учасники протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа в костюмах клоунів біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
Протестувальниця вигукує гасла під час ходи на протесті «Ні королям» біля Капітолію штату Арізона у Феніксі, Арізона, США, 18 жовтня 2025 року
10 Протестувальниця вигукує гасла під час ходи на протесті «Ні королям» біля Капітолію штату Арізона у Феніксі, Арізона, США, 18 жовтня 2025 року
Протестувальники під час ходи на протесті «Ні королям» біля Капітолію штату Арізона у Феніксі, Арізона, США, 18 жовтня 2025 року
11 Протестувальники під час ходи на протесті «Ні королям» біля Капітолію штату Арізона у Феніксі, Арізона, США, 18 жовтня 2025 року
Протестувальниця тримає плакат з написом «Ні королям» та зображенням перекресленої корони під час протесту проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
12 Протестувальниця тримає плакат з написом «Ні королям» та зображенням перекресленої корони під час протесту проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
Музичний гурт грає під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа в Остіні, штат Техас, США, 18 жовтня 2025 року
13 Музичний гурт грає під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа в Остіні, штат Техас, США, 18 жовтня 2025 року
Демонстранти тримають велосипед із американським прапором під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
14 Демонстранти тримають велосипед із американським прапором під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа біля мерії в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США, 18 жовтня 2025 року
Хода від техаського Капітолію під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа, Остін, Техас, США, 18 жовтня 2025 року
15 Хода від техаського Капітолію під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа, Остін, Техас, США, 18 жовтня 2025 року
Поліцейські штату Техас стежать за територією Капітолію під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа, Остін, Техас, США, 18 жовтня 2025 року
16 Поліцейські штату Техас стежать за територією Капітолію під час протесту «Ні королям» проти політики президента США Дональда Трампа, Остін, Техас, США, 18 жовтня 2025 року

