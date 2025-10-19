«Ні королям»: масові протести проти політики Дональда Трампа у США

Це вже друга хвиля акцій такого формату: попередні «No Kings» відбулися 14 червня – у день, коли Трамп провів у Вашингтоні військовий парад до 250-ї річниці армії США та свого дня народження. Тоді, за оцінками організаторів, участь у протестах взяли від 4 до 6 мільйонів людей.

Цього разу демонстранти знову вийшли на вулиці Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго та інших міст, несучи плакати й костюми, котрі висміювали представників адміністрації Трампа.

Акції проходять на тлі 18-денної зупинки роботи уряду США, спричиненої суперечками між демократами та республіканцями щодо продовження фінансування медичних субсидій.

Учасники протестів висловлюють незгоду з планами Трампа вводити війська Нацгвардії до американських міст, проводити масові міграційні рейди та скорочувати фінансування програм, які підтримують демократи.

Сам Трамп, який проводить вихідні у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді, відкинув невдоволення протестувальників і заявив, що він «не король».

Протести на знак солідарності з американцями відбулися також у Європі.

Як пише CNN, натовпи людей зібралися біля визначних пам’яток і посольств США в Берліні, Парижі, Римі та Швеції з плакатами, що «засуджують фашизм і диктатора», а деякі висловлювали припущення, що президент США Дональд Трамп «не підтримує цінності демократії».

Джерело: Reuters