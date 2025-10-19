США не можуть віддати Україні все своє озброєння – Трамп

Президент Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що Сполучені Штати не можуть передати Україні всі озброєння, на які розраховує Київ, оскільки країна має зберігати запаси для власної безпеки.

За словами Трампа, підтримка України не має створювати ризиків для Сполучених Штатів.

«Розумієте, ми не можемо віддати всі наші озброєння Україні. Ми просто не можемо цього зробити. Я був дуже добрим до президента Зеленського і до України, але ми не можемо віддавати все, тому що у нас самих буде недостатньо. Я не хочу цього робити. Я не можу поставити під загрозу Сполучені Штати», – зазначив американський лідер.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він, що російський президент Володимир Путін готовий завершити війну без окупації значної частини України, Трамп відповів, що Москва вже контролює певні території.





«Ну, він щось захопить. Я маю на увазі, що вони воювали і мають багато території. Я маю на увазі, що він захопив певну територію», – сказав президент США.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом 16 жовтня вимагав від України повністю відмовитися від Донецької області, назвавши це умовою припинення бойових дій.

Путін нібито заявив про готовність натомість поступитися частиною окупованих армією РФ територій Запорізької та Херсонської областей. Ця вимога, зазначає Washington Post, була дещо менш масштабною, ніж позиція, озвучена Путіним на зустрічі на Алясці. Деякі представники Білого дому розцінили це як прогрес, повідомило джерело видання.

Військовий експерт Ян Матвеєв вважає, що у Washington Post, як і в серпні в Білому домі, знову неправильно витлумачили слова Путіна, і російський лідер, як і раніше, вимагає повної окупації Донеччини в обмін на відмову Росії від зазіхань на території Херсонщини і Запоріжжя, які Москва не контролює.

Путін і Трамп говорили по телефону 16 жовтня. За підсумками двогодинної розмови Трамп оголосив, що президенти проведуть особисту зустріч у Будапешті.

17 жовтня Трамп зустрівся в Білому домі з президентом України Володимиром Зеленським. Основною темою розмови були постачання зброї Києву, зокрема можливий продаж крилатих ракет «Томагавк». За даними видання Axios, Трамп відмовив Зеленському у постачанні «Томагавків» і дав зрозуміти, що зараз його пріоритетом є дипломатія. Сам президент України заявив, що «Трамп не сказав «ні», але й не сказав «так».



