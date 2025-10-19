Зеленський каже, що доручив дипломатам провести засідання «Коаліції охочих»

Президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам «найближчим часом» підготувати зустріч «Коаліції охочих», про це він заявив у новому відеозверненні 19 жовтня.

«Доручив нашим дипломатам – і вже про це говорив із багатьма лідерами – готувати найближчим часом зустріч «Коаліції охочих». Нам у Європі потрібні спільні сильні позиції. І це буде», – підкреслив Зеленський.

4 вересня у Парижі пройшло засідання «Коаліції охочих» на рівні лідерів. Президент України Володимир Зеленський долучився до нього особисто. Учасники дзвонили також президенту США Дональду Трампу. Формат об’єднує понад 30 держав, готових надати Україні гарантії безпеки після завершення нинішньої російської агресії.

Раніше поінформовані співрозмовники Радіо Свобода в дипломатичних колах країн ЄС повідомили, що засідання «Коаліції охочих» у Парижі завершилося домовленостями надалі посилювати обороноздатність України. Конкретику в цьому напрямку їй запропонували понад два десятки країн із більш як 30 держав-учасниць, кажуть джерела.

Дипломати, не називаючись, розповіли, що останніми тижнями дискусії просуваються інтенсивніше: десять із 21 держави, готової працювати над гарантіями безпеки України, згодні направити на її територію своїх солдатів, коли бойові дії будуть завершені.





Серед держав, згодних піти на такий крок, – Велика Британія й Франція, що очолюють «Коаліцію охочих», а також – Нордичні країни й держави Балтії, Нідерланди, Австралія.

Німеччина, за словами співрозмовників Радіо Свобода, поки міркує, яку позицію зайняти, й головним чином це пов’язано з необхідністю отримувати згоду на участь у місії німецького парламенту. Керівництво Німеччини не впевнене, яким буде результат.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що європейські країни повинні будуть взяти на себе більшу частину тягаря щодо надання гарантій Україні, а Вашингтон підтримуватиме операції «ймовірно... з повітря».

Трамп не надав подробиць щодо того, які саме повітряні сили США будуть надані, але заявив, що Вашингтон може підтримати розгортання європейських військ, підтримане «Коаліцією охочих».

Росія раніше відкидала ідею розміщення європейських військ на території України, а президент РФ Володимир Путін попередив, що Москва готова «вирішити всі свої завдання військовим шляхом», якщо прийнятної мирної угоди не буде знайдено.



