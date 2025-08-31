Мерц: союзники поки обговорюють можливі гарантії безпеки для України, а не відправку військ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що союзники на даний момент не обговорюють відправлення військ до України в разі припинення вогню, а натомість зосереджуються на можливих гарантіях безпеки для України.

Мерц сказав про це в інтерв’ю німецькому громадському мовнику ZDF 31 серпня.

Канцлер спрогнозував, що війна Росії проти України може тривати ще довго. Він додав, що за допомогою інтенсивних дипломатичних ініціатив докладаються зусилля для якомога швидшого завершення війни, але це не може бути «ціною капітуляції України», оскільки Росія тоді просто націлиться на іншу країну, сказав він. «А післязавтра це будемо ми, – додав Мерц. – Це не варіант».

На запитання про те, чи сподівається він, що наступного року буде досягнуто припинення вогню, Мерц відповів: «Я не втрачаю надії, що ми зможемо це зробити. Але я також не маю ілюзій».

Днями канцлер Німеччини вже заявляв, що війна РФ проти України «може ще тривати багато місяців», і для Німеччини й Франції пріоритетом є збереження Коаліції охочих, яка надає допомогу Україні.

28 серпня Мерц заявив, що зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, очевидно, не відбудеться.

З моменту вступу на посаду президента США Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Американський президент Трамп зазначив, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося». На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським (цю зустріч просуває Трамп), оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

Днями Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч Зеленського та Путіна не відбудеться. Але він не уточнив, якими можуть бути наслідки для РФ.