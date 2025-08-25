Трамп: Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч Зеленського і Путіна не відбудеться

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського лідера Володимира Путіна не відбудеться.

«Так, можуть бути дуже серйозні наслідки. Але подивимося, що станеться. Наслідки можуть бути дуже серйозними. Це (війна – ред.) те, що повинно закінчитися», – сказав Трамп під час спілкування з журналістами у Білому домі, відповідаючи на запитання «Якщо вони не зустрінуться, чи будуть наслідки і як швидко для Росії?»

Президент США не уточнив, якими можуть бути наслідки для РФ.

Росія продовжила повномасштабне вторгнення в Україну, яке вона розпочала в лютому 2022 року, після зустрічей президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня та з Зеленським та європейськими лідерами в Білому домі через три дні.

Трамп, який намагається бути посередником з моменту свого вступу на посаду в січні, використав ці зустрічі – і особливо саміт з Путіним, перший з президентом США за понад чотири роки – щоб наполягати на особистій зустрічі між Путіним та Зеленським, які не зустрічалися особисто з 2019 року.

Зеленський погодився на зустріч з Путіним і безуспішно домагався її під час мирних переговорів нижчого рівня в Стамбулі в травні. Виступаючи 24 серпня на урочистостях з нагоди 34-ї річниці проголошення Україною незалежності, Зеленський заявив, що зустріч з Путіним буде «найефективнішим способом руху вперед».

Але Росія поки що ухиляється, сигналізуючи про те, що вона не готова до зустрічі Путіна і Зеленського зараз.

«Путін готовий зустрітися із Зеленським, коли порядок денний буде готовий для саміту. А цей порядок денний взагалі не готовий», – заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News, яке транслювалося 22 серпня.





