ISW: Лавров використав інтерв’ю американському ЗМІ, щоб повторити відмову РФ від мирних ініціатив США

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров використав англомовне інтерв’ю американському виданню, щоб повторити «явну відмову Кремля» від запропонованих США ініціатив щодо миру в Україні, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звернули увагу на заяви Лаврова в інтерв’ю NBC, де він вкотре повторив тезу Кремля про необхідність усунення «першопричини» війни для її припинення, зокрема згадавши, що Росія розглядає розширення НАТО і нібито «порушення російських безпекових інтересів» як одну з цих «першопричин».

«Постійні наполягання Лаврова на тому, що будь-яке припинення війни має бути спрямоване на усунення її «першопричин», зокрема неодноразові заяви після саміту на Алясці 15 серпня, продовжують свідчити про те, що воєнні цілі Росії не змінилися», – йдеться у звіті.

Крім того, як вказують в Інституті вивчення війни, Лавров намагався показати президента України Володимира Зеленського як перешкоду на шляху до міцного миру в Україні, «щоб відвернути увагу від небажання Кремля йти на компроміс або брати участь у переговорах у запропоновані президентом США Дональдом Трампом терміни».

«Лавров неправдиво заявив, що «Зеленський на даний момент не є» легітимним лідером України… Лавров продовжує багатомісячні зусилля Кремля, спрямовані на використання юридично закріпленої нездатності України проводити вибори під час війни, навмисно перекручуючи Конституцію та законодавство України», – йдеться в повідомленні.

Аналітики вважають, що російський міністр, ймовірно, намагається вкинути виправдання РФ для неучасті в мирному процесі в американський інформаційний простір у спробі схилити політику США і громадську думку на користь Росії.

В ISW також зазначають, що Лавров, ймовірно, намагається приховати порушення Росією Будапештського меморандуму у 2014 і 2022 роках в інтерв’ю для американської аудиторії, щоб просувати майбутню угоду про гарантії безпеки, в якій Росія буде зазначена як держава-гарант.

Аналітики вкотре наголошують, що надання Росії права вето щодо західних гарантій безпеки дозволить Кремлю послабити здатність України протистояти черговому російському вторгненню, перешкоджаючи їй в укладенні угод про безпеку, збільшенні й модернізації своїх збройних сил, а також отриманні підтримки від партнерів України.

«Лавров заперечив, що Росія порушила минулі міжнародні договори, які забороняють РФ вторгатися в Україну, і відкинув майбутні гарантії безпеки України, підтримувані Заходом. Лавров стверджував, що Будапештський меморандум 1994 року гарантував безпеку України так само, «як і будь-якої іншої неядерної держави», і що юридичним зобов’язанням ядерних держав, які надають гарантії неядерним державам, є не використовувати ядерну зброю. Лавров заявив, що Україна, а не Росія, порушила угоду 1994 року, не дотримуючись прав людини після 2014 року», – йдеться у звіті.

В ISW вказали, що в Будапештському меморандумі зазначається, що Росія, Велика Британія і Сполучені Штати зобов’язуються не використовувати ядерну зброю проти неядерних держав-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, таких як Україна. Однак, кажуть аналітики, заяви Лаврова ігнорують той факт, що в меморандумі також зазначається, що Росія, Велика Британія і Сполучені Штати зобов’язуються «поважати незалежність, суверенітет і чинні кордони України».

Гарантії безпеки для України були ключовою темою зустрічей президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським і сімома європейськими лідерами 18 серпня в Білому домі.

Трамп домовився з європейськими лідерами про спільну роботу над гарантіями для України, аналогічними до статті 5 Статуту НАТО. Вона зобов’язує союзників по альянсу надавати захист державі-члену, яка зазнала нападу.

Деталей щодо гарантій для України поки немає. При цьому в інтерв’ю Fox News 19 серпня Дональд Трамп сказав, що Україна не може бути членом НАТО, але наголосив, що європейські країни готові розмістити війська на українській території. Наземної присутності США в Україні не буде, наголосив Трамп, додавши, що він відкритий для надання американської повітряної підтримки будь-яким європейським силам в Україні. Трамп висловив думку, що російський президент Володимир Путін схвалить американсько-європейські гарантії для України. «Але ми дізнаємося про це найближчими тижнями», – додав очільник Білого дому.

Кремль давно виступає проти будь-яких схем із залученням іноземних військових на території України.

Після зустрічей із Володимиром Зеленським і європейськими політиками 18 серпня Дональд Трамп того ж дня поговорив телефоном із російським президентом Володимиром Путіним. Як розповів Трамп, обговорювалася можливість організації прямої зустрічі Зеленського із Путіним. За словами Трампа, після цієї зустрічі має відбутися тристороння зустріч за участю лідерів Росії та України, а також президента США.