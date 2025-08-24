Лавров прокоментував російський удар по американському підприємству на Закарпатті

Коментуючи російський удар по американському підприємству на Закарпатті, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Росія «ніколи і за жодних обставин навмисно не атакувала жодні об’єкти, які не пов’язані з військовими можливостями України».

«Я розумію, що деякі люди справді наївні, і коли вони бачать кавомашину у вікні, вони вважають, що це саме те місце, де виробляються кавомашини. Наша розвідка має дуже добру інформацію. І ми націлені лише, як я казав, або на військові підприємства, військові об'єкти або промислові підприємства безпосередньо залучені до виробництва військової техніки для української армії», – сказав він в інтерв’ю NBC News.

Також в інтерв’ю NBC News віцепрезидент США Джей Ді Венс не охарактеризував нещодавні російські удари, зокрема удар по американському заводу у Мукачеві, як довгострокові перешкоди на шляху до миру, заявивши, що ще є багато можливостей для переговорів.

Вночі 21 серпня російські війська завдали масованого удару ракетами й безпілотниками по Україні, застосувавши 574 БпЛА й 40 ракет, серед яких були чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал». Повітряні сили ЗСУ повідомили про знешкодження 546 російських БпЛА, одного «Кинджала», 18 крилатих ракет Х-101, 12 крилатих ракет «Калібр».

У Мукачеві на Закарпатті російські військові ракетами «Калібр» влучили у цивільне підприємство. Міський голова Андрій Балога згодом уточнив, що російської атаки зазнав завод американської компанії з виробництва електроніки Flex у Мукачеві, який забезпечував роботою тисячі місцевих жителів.

Президент Володимир Зеленський у своєму телеграмі заявив, що РФ витратили кілька крилатих ракет проти американського підприємства, яке виробляло «такі звичні побутові речі, як кавомашини».

У компанії Flextronics (Flex) підтвердили ураження заводу в Мукачеві. За словами представника компанії Конора Філліпса, наслідки атаки наразі оцінюють. Водночас Філліпс наголосив, що підприємство виробляло винятково товари цивільного призначення.

Читайте також: «Тут наших б’ють»: 53% американських компаній в Україні постраждали через удари РФ – очільник Американської торговельної палати

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



