«Вселяє надію». Очільник МЗС Нідерландів про переговори щодо завершення війни

Як просуваються мирні переговори щодо завершення найкровопролитнішої війни в Європі від часів Другої світової?

Як готуються союзники до їх успіху або провалу?

Як гарантуватимуть безпеку Україні?

На ці запитання Радіо Свобода у штаб-квартирі НАТО після засідання міністрів закордонних справ альянсу, де йшлося насамперед про стрімкий дипломатичний процес, спрямований на досягнення миру в Україні, відповів очільник МЗС Нідерландів Девід ван Віл.

– Пане міністре, зустріч міністрів закордонних справ НАТО відбувається після чергових переговорів у Кремлі, які проводив спецпосланник США Стів Віткофф. Ви обговорювали, чим ця розмова завершилася? Що ви чули тут від своїх українських та американських колег, зокрема заступника держсекретаря США (Марко Рубіо зустріч глав МЗС НАТО пропустив – ред.)?

– Повного звіту ми ще не чули. Зустрічі тільки-но відбулися (2 грудня 2025 року – ред.), і переговірники вирушили звітувати до Вашингтона.

Насамперед новини дізнається Україна - вона найбільше зацікавлена в результаті переговорів. Гадаю, потім будуть поінформовані європейські країни.

Тут (на зустрічі глав МЗС альянсу в штаб-квартирі НАТО – ред.) ми обговорювали, як діяти далі.

Яка роль НАТО і союзних країн зокрема?

Які гарантії безпеки можемо надати Україні?

Яке наше бачення щодо розміщення сил?

Як можемо підтримувати Україну, поки триватимуть мирні переговори?

Або якщо вони проваляться, як продовжуватимемо підтримувати Україну?

Це питання, які сьогодні обговорювалися.

– І як діяти далі? На які саме гарантії безпеки Україна справді може розраховувати?

– «Коаліція охочих», яку очолюють Велика Британія та Франція і до якої входить низка країн, а також США, які тепер теж приєдналися (до розробки гарантій безпеки для України – ред.), зараз працюють у військовому вимірі над тим, якими в реальному житті могли би бути гарантії безпеки і внесок різних держав. Це один аспект.

Тут, у НАТО, нам, звісно, потрібно для себе визначити, що це означає для майбутнього розміщення сил альянсу, для європейської архітектури безпеки – саме ці питання зараз на порядку денному.

– Чи є конкретні деталі, які гарантії безпеки Сполучені Штати будуть готові надати Україні? І чи вважаєте ви, що Україна зможе отримати настільки сильні гарантії безпеки, які стримають майбутній потенційний напад Росії?

– Це необхідно. Гадаю, всі ми погоджуємося, що можна домовитися з президентом Путіним, але також слід бути здатним подбати про власні сили, щоб запобігти повторенню нападу в майбутньому.

Отже, це означає сильні українські Збройні сили, здатні захищати країну, що також означає сильні гарантії безпеки. А як саме вони виглядатимуть, стане зрозумілішим протягом наступних тижнів і місяців.

– Ви бачили останній варіант проєкту мирного плану?

– Ні, не бачили. Ми знаємо, що він скоротився з 28 пунктів до 20 Очільник українського МЗС Андрій Сибіга теж сказав саме про 20 пунктів: «Ми зараз відштовхуємося від документа з 20 пунктів, який був напрацьований у Женеві. Хочу вам підтвердити, що американська делегація чула українську делегацію, і документ далі розвивається. Так, є найбільш чутливі питання, які взято в дужки і які залишені на розгляд лідерів», де також враховувалися європейські та українські пропозиції.

Цей план тримають у дуже вузькому колі, що добре під час переговорів. Лише найбільш залученим сторонам потрібно знати текст і вести переговори щодо нього.

– Згідно з останніми повідомленнями американських ЗМІ, однією з червоних ліній, яку окреслив Кремль, є міжнародне визнання захопленої української території: Донбасу й не тільки. Нідерланди зокрема були би готові до цього кроку?

– Ні, ми не готові. Гадаю, найважливішими сигналами з Кремля будуть ті, які посланці США передадуть Україні та міжнародній спільноті, а потім ми обговоримо їх на цій основі.

– Ви особисто сподіваєтеся, що цього разу мирні переговори завершаться якимось конкретним результатом – якщо не мирною угодою, то принаймні припиненням вогню?

Той факт, що мирні переговори зараз тривають, вселяє надію

– Нам потрібно досягти угоди, і гадаю, той факт, що мирні переговори зараз тривають, вселяє надію.

Вже давно у нас не було жодних мирних переговорів у цій війні, яка коштує багато життів з обох сторін, а також губить українських мирних жителів.

Сподіваємося, що вдасться досягти часткового припинення вогню, якщо не повного, і якогось мирного плану, який фактично забезпечить міцний мир. Це оптимізм, який нам потрібно зберегти.

Що відомо про переговори Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними». Ушаков додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «залежатиме від прогресу, якого вдасться досягти», зазначив помічник президента Росії. Формулювання про те, що президент РФ Володимир Путін відкинув запропонований Сполученими Штатами мирний план, не можна назвати правильним. Про це 3 грудня в спілкуванні з російськими журналістами сказав речник Кремля Дмитро Пєсков. «Справа в тому, що, власне, прямий обмін думками відбувся вчора вперше. І щось було прийнято, щось було позначено як неприйнятне. Це нормальний робочий процес та пошук компромісу», – твердить речник російського лідера. Тим часом очільник української переговорної делегації, секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив 3 грудня про «продуктивну багатогодинну зустріч» у Брюсселі із радниками з національної безпеки Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Фінляндії, Великої Британії, також були представники Євросоюзу та НАТО. За його словами, учасники зустрічі домовилися продовжувати «тісні консультації й синхронізацію позицій» для досягнення справедливого та стійкого миру в інтересах України. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Рустем Умєров вже говорив телефоном зі спецпредставником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом після його зустрічі з лідером РФ Володимиром Путіним у Москві 2 грудня. Рустем Умєров разом із начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим мають вирушити до США – для спільної роботи зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Президент України Володимир Зеленський вказав на «максимальну активність, щоб війну завершити», і запевнив, що з боку України в цьому немає жодних перепон.



