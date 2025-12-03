Глава МЗС Польщі сумнівається в готовності Путіна до компромісів

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський привітав мирні зусилля США з завершення війни Росії проти України, однак сумнівається, що угода між сторонами або навіть припинення вогню можливе найближчим часом. Про це польський топдипломат сказав у коментарі Радіо Свобода в Брюсселі.

«Я тримаю кулаки за американських союзників і, звичайно, за українських переговірників, але особисто я не впевнений, що Путін готовий піти на достатні компроміси, щоб Україна могла укласти угоду. Нам потрібно посилити тиск на Путіна та надати більше допомоги Україні», – зауважив Сікорський.

На запитання, чи готові союзники сильніше тиснути на Путіна, міністр закордонних справ Польщі відповів ствердно.

«У залі (під час засідання глав МЗС країн НАТО - ред.) було сильне відчуття, що нам потрібно дотримуватися нашого плану, і що ми не маємо права втомлюватися. Єдині люди, які мають право втомлюватися, – це українці», – наголосив Сікорський.

Вирішальну роль, вважає польський урядовець, може зіграти багатомільярдна репараційна позика для України, основою якою стануть російські заморожені активи. Дискусії щодо неї всередині ЄС тривають. Бельгія, на чиїй території зберігаються кошти, чинить опір. Фінальне рішення очікується на грудневому саміті лідерів країн Євросоюзу.

«Це (репараційний кредит - ред.) вирішальне питання: як позитивне, так і негативне. Позитивне, тому що це має здатність переконати Путіна, що Україна буде фінансово забезпечена протягом двох-трьох років, тож йому доведеться продовжувати війну ще два-три роки. А якщо цього не станеться, то це дасть Путіну надію, що європейська підтримка України може зменшитися, і це буде катастрофою», – резюмував очільник МЗС Польщі.

Пізно ввечері 2 грудня в Москві завершилися переговори американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з російським лідером Володимиром Путіним щодо параметрів імовірної мирної угоди в російсько-українській війні. Після цієї розмови помічник Путіна Юрій Ушаков розповів, що «наразі компромісного варіанту (мирного врегулювання) знайдено не було, але деякі американські напрацювання виглядають більш-менш прийнятними».

Ушаков додав, що зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом не планується. Можлива зустріч «залежатиме від прогресу, якого вдасться досягти», зазначив помічник президента Росії.

У Кремлі заявили, що формулювання про те, що Путін відкинув запропонований США мирний план, не можна назвати правильним.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що 2 грудня відбувся прямий обмін думками.

«І щось було прийнято, щось було позначено як неприйнятне. Це нормальний робочий процес та пошук компромісу», – сказав він.



