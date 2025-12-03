Єврокомісія представила деталі репараційної позики для України

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила два рішення для забезпечення 2/3 фінансових потреб України на 2026–2027 роки: запозичення ЄС на основі бюджету ЄС та репараційний кредит за рахунок заморожених суверенних активів Росії, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.



«Ми пропонуємо покрити дві третини фінансових потреб України на наступні два роки, що становить 90 млрд євро. Решту мають покрити міжнародні партнери», – заявила президентка Єврокомісії.



Для цього, за її словами, Єврокомісія підготувала два вищезазначені рішення та пакет з п’яти законодавчих пропозицій. Що стосується репараційного кредиту, то фон дер Ляєн запропонувала використати російські активи не лише в Бельгії, а й на території інших держав.



«Ми пропонуємо охопити всі фінансові установи, які накопичили такі залишки готівки. І ці установи повинні були б перевести готівку в інструмент репараційного кредиту. Іншими словами, ми беремо залишки готівки, надаємо їх Україні як кредит, і Україна повинна повернути цей кредит, якщо і коли Росія сплачуватиме репарації. Це рішення може бути прийняте кваліфікованою більшістю голосів», – заявила президентка Єврокомісії.



У пропозиції закладено низку запобіжників, які мають захистити держави-члени та фінансові інституції від можливих заходів у відповідь з боку Росії та від незаконних експропріацій поза межами РФ, зокрема в юрисдикціях, дружніх до Росії, йдеться у пресрелізі Єврокомісії.



Особливо на таких ризиках наголошувала Бельгія, на території якої зберігаються більшість активів Росії. Свою критику щодо пропозиції Єврокомісії бельгійський міністр закордонних справ оголосив за кілька годин до того, як Урсула фон дер Ляєн її представила.



«Ми дуже уважно вислухали занепокоєння Бельгії й майже всі з них врахували в нашій сьогоднішній пропозиції щодо репараційного кредиту», – заявила фон дер Ляєн.

Для покриття будь-яких ризиків пакет передбачає «сильний механізм солідарності, підкріплений двосторонніми національними гарантіями або бюджетом ЄС», звучить запевнення, що пропозиція повністю відповідає європейському та міжнародному праву, а також зберігає статус євро як глобальної валюти.

26 листопада видання Politico повідомило про опрацювання європейськими країнами «плану Б» для фінансування України на випадок, якщо їм не вдасться домовитися про вилучення російських заморожених активів. За цими даними, одним із варіантів є надання Києву «проміжного» кредиту, який фінансується за рахунок запозичень ЄС.