ЄЦБ не підтримує позику Україні за рахунок російських активів – FT

Європейський центральний банк (ЄЦБ) відмовився підтримати виплату Києву 140 мільярдів євро, пише Financial Times із посиланням на джерела. Це підриває план Євросоюзу із залучення так званого «репараційного кредиту» за рахунок заморожених російських активів.

За даними FT, європейський регулятор дійшов висновку, що пропозиція Єврокомісії порушує його мандат. План Єврокомісії передбачає надання країнами ЄС державних гарантій з метою поділу ризиків щодо погашення кредиту, пише видання. Представники Єврокомісії визнали, що члени спільноти не зможуть швидко залучити кошти у надзвичайній ситуації, що може чинити тиск на ринки, зазначає FT.

Співрозмовники FT розповіли, що чиновники звернулися до ЄЦБ з проханням виступити кредитором для Euroclear Bank, щоб уникнути кризи ліквідності. Три джерела видання зазначили, що ЄЦБ вважав це неможливим.

Внутрішній аналіз регулятора показав, що запропонований механізм фактично еквівалентний прямому фінансуванню урядів, оскільки ЄЦБ у такому разі покриватиме фінансові зобов’язання держав-членів. Така практика заборонена договорами Євросоюзу, оскільки може призвести до високої інфляції та підриву довіри до центрального банку, зазначається в матеріалі.

Єврокомісія стала працювати над альтернативними пропозиціями, які нададуть тимчасову ліквідність для підтримки кредиту в розмірі 140 мільярдів євро, повідомили FT два співрозмовники. Представник Єврокомісії розповів, що з кінця жовтня вона «тісно контактувала» з регулятором, і ЄЦБ брав активну участь у всіх обговореннях з приводу кредиту.

Раніше, 26 листопада, видання Politico повідомило про опрацювання європейськими країнами «плану Б» для фінансування України на випадок, якщо їм не вдасться домовитися про вилучення російських заморожених активів. За цими даними, одним із варіантів є надання Києву «проміжного» кредиту, який фінансується за рахунок запозичень ЄС.